Мужчина ежедневно в течение 30 лет ел лапшу быстрого приготовления: что с ним произошло (фото)

Недавно гурман трудоустроился как профессиональный кулинарный критик: он регулярно выступает на телевидении и очень активен в социальных сетях, отвечая на вопросы людей, а также публикуя обзоры и рейтинги.

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65-летний Сокусекисай Ояма из Японии ест лапшу быстрого приготовления по крайней мере раз в день уже более трех десятилетий. Мужчина полюбил это блюдо еще во время учебы на инженера в токийском университете Гунма. Об этом пишет издание Oddity Central.

Лапша быстрого приготовления — очень популярное блюдо в Японии. Существуют сотни различных видов: от дешевых вариантов, которые можно найти в местных продуктовых магазинах, до изысканных — с вкусными начинками, такими как мясо и овощи.

Однажды Ояма покинул традиционную работу, чтобы посвятить себя любимому делу. Гурман утверждает, что за последние 30 лет съедал как минимум одну порцию лапши в день, в целом это более 10 000 чашек. Из-за странного увлечения его даже прозвали "королем" еды быстрого приготовления.

В 1995 году Сокусэкисай выиграл телевизионное шоу TV Tokyo's Instant Noodle Championship, где у участников проверяли знания о лапше быстрого приготовления. Победа принесла японцу статус знаменитости и возможность приглашения на различные публичные мероприятия.

Лапша быстрого приготовления Фото: TV Champion Goku Kiwami Cup

А в 2018 году Ояма покорил судей шоу Goku Kiwami Cup Ramen Arrangement King, посвященном совершенствованию блюда путем внесения небольших коррективов. Игроки выбирали свой любимый рецепт, а затем добавляли другие ингредиенты, чтобы сделать его лучше.

Недавно Сокусэкисай трудоустроился как профессиональный критик лапши быстрого приготовления: он регулярно выступает на телевидении и очень активен в социальных сетях, отвечая на вопросы людей, а также публикуя обзоры и рейтинги самых популярных видов этого блюда.

Стоит отметить, что японская лапша быстрого приготовления очень отличается от дешевой вермишели, которая популярна в Украине, ведь туда иногда добавляют настоящее мясо и овощи.

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