Бабушка, которая съедает 5400 яиц в год, назвала свой реальный возраст: ей никто не верит (фото)

Женщина даже берет эту закуску с собой на романтические свидания, чтобы не быть голодной и добросовестно соблюдать режим.

Бабушка двух внуков Андреа Саншайн из Великобритании выглядит настолько молодо, что люди часто не могут поверить, когда узнают о ее настоящем возрасте — 55 лет. Она регулярно попадает в заголовки СМИ благодаря своим советам по фитнесу и бурной личной жизни, пишет издание The Sun.

Среди прочего Андреа рассказала, что съедает 5400 яиц в год (15 в день или в месяц), чтобы оставаться в отличной физической форме. Женщина даже берет эту закуску с собой на свидания, чтобы не быть голодной и добросовестно соблюдать режим.

"Мужчины, когда это видят, то просто смеются, как и большинство людей. Впрочем, относятся с пониманием, потому что в основном также активно занимаются спортом. Никто никогда не жаловался на запах. Думаю, что некоторых из них это даже заводит", — рассказала инфлюенсерка.

Женщина берет закуску с собой на свидание Фото: Andréa Sunshine

Несмотря на то, что британка ест яйца трижды в день и тратит на это колоссальные 2 700 фунтов стерлингов ежегодно, она до сих пор одержима этим продуктом.

"Я ем их утром, после спортзала и перед сном, но до сих пор не разлюбила. Во время менопаузы чувствовала сильное вздутие живота, кроме того, была повышенная кислотность желудка, именно поэтому решила удвоить количество потребляемых яиц и это мне помогло", — признается бабушка, которая живет в Лондоне.

Саншайн продолжает посещать спортзал по восемь часов в день, заставляя мужчин, даже вдвое моложе, восхищаться ее телом. Женщина говорит, что ухажеры, когда видят ее с 28-летней дочерью, то воспринимают как сестер.

Андреа ест яйца три раза в день Фото: Andréa Sunshine

Напомним, ранее Фокус писал о 41-летней Нине Манро из Австралии, которая начала выпивать по четыре литра воды в день. Женщине казалось, что это поможет быстрее встать на ноги, а вместо этого попала в больницу.

А вот 65-летний Сокусекисай Ояма из Японии ест лапшу быстрого приготовления по крайней мере раз в день уже более трех десятилетий. Мужчина полюбил это блюдо еще во время учебы на инженера в токийском университете Гунма.

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