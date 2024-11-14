Цукровий діабет: хто в зоні ризику та на які симптоми звертати увагу, - ендокринологиня

14 листопада у світі відзначають Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом. Ексклюзивно для Фокуса ендокринологиня розповідає про те, як контролювати цю підступну хворобу та яких превентивних заходів вживати, щоб знизити ризики захворіти.

Цукровий діабет належить до числа найбільш поширених захворювань людини. Його відносять до хвороб цивілізації та неофіційно називають — неінфекційною епідемією 21 століття. В Україні діабет займає 3-тє місце за поширеністю після серцево-судинних захворювань та онкології. Лікарка-ендокринологиня Ксенія Марченко розповіла Фокусу, що варто знати, щоб бути обізнаним про ризики, ознаки та превентивні міри цієї хвороби.

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"Цукровий діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або виробляє, але організм не може його ефективно використовувати", — каже ендокринологиня.

Симптоми діабету є:

спрага,

часте сечовипускання,

підвищений апетит та відчуття голоду,

схуднення без причини або навпаки набір ваги,

підвищена втомлюваність,

рецидивуюча молочниця.

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"Також симптоми тривало можуть бути відсутніми, тому найважливіший діагностичний критерій є лабораторне вимірювання глюкози крові та глікованого гемоглобіну", — наголошує Ксенія Марченко.

Класично виділяють наступні види діабету:

Цукровий діабет 1 типу, який потребує постійної довічної інсулінотерапії).

Цукровий діабет 2 типу, який є не інсулінозалежним.

Гестаційний цукровий діабет — той, що зʼявляється лише під час вагітності.

Ендокринологиня зазначає, що майже 90% всіх видів діабету — це діабет 2 типу. Це пов’язано з тим, що:

їжа стала легкодоступною, ультраобробленою та висококалорійною;

люди почали менше рухатись та більше користуватись благами цивілізації;

стрес збільшився в рази;

збільшилась кількість людей з надлишком вісцерального жиру — абдомінальним ожирінням.

Хто в зоні ризику?

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Люди, у кого є родичі з діабетом;

люди, які мало рухається та не займається регулярно спортом;

люди, які мають велику зайву вагу;

ті, у кого окружність талії понад 80 см для жінок, 94 — для чоловіків;

ті, хто страждає на підвищений артеріальний тиск, подагру, порушений ліпідний обмін;

жінки, які під час вагітності мали гестаційний діабет;

люди з фігурою SKINNY FAT- мало мʼязів та багато жиру в організмі;

жінки зі СПКЯ;

вік 45 +.

Отже, не варто чекати симптомів, потрібно регулярно проводити чекап організму, здавати аналізи та відвідувати ендокринолога, особливо, якщо ви знаходитесь в зоні ризику.

Нагадаємо, нутриціологиня розповіла, чи варто обмежувати кількість ягід та фруктів.

Раніше Фокус писав про поради, які допоможуть зменшити кількість цукру в раціоні.

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