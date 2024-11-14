Сахарный диабет: кто в зоне риска, и на какие симптомы обращать внимание, — эндокринолог

14 ноября в мире отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Эксклюзивно для Фокуса эндокринолог рассказывает о том, как контролировать эту коварную болезнь и какие превентивные меры принимать, чтобы снизить риск заболевания.

Сахарный диабет относится к числу наиболее распространенных заболеваний человека. Его относят к болезням цивилизации и неофициально называют неинфекционной эпидемией 21 века. В Украине диабет занимает 3-е место по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Врач-эндокринолог Ксения Марченко рассказала Фокусу, что стоит знать, чтобы быть осведомленным о рисках, признаках и превентивных мерах этой болезни.

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"Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или вырабатывает, но организм не может его эффективно использовать", — говорит эндокринолог.

Симптомы диабета есть:

жажда,

частое мочеиспускание,

повышенный аппетит и чувство голода,

похудение без причины или, наоборот, набор веса,

повышенная утомляемость,

рецидивирующая молочница.

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"Также симптомы длительно могут отсутствовать, поэтому важнейшим диагностическим критерием является лабораторное измерение глюкозы крови и гликированного гемоглобина", — отмечает Ксения Марченко.

Классически выделяют следующие виды диабета:

Сахарный диабет 1 типа, который требует постоянной пожизненной инсулинотерапии).

Сахарный диабет 2 типа, который является не инсулинозависимым.

Гестационный сахарный диабет — тот, что появляется только во время беременности.

Эндокринолог отмечает, что почти 90% всех видов диабета — это диабет 2 типа. Это связано с тем, что:

пища стала легкодоступной, ультраобработанной и высококалорийной;

люди стали меньше двигаться и больше пользоваться благами цивилизации;

стресс увеличился в разы;

увеличилось количество людей с избытком висцерального жира — абдоминальным ожирением.

Кто в зоне риска?

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Люди, у кого есть родственники с диабетом;

люди, которые мало двигаются и не занимаются регулярно спортом;

люди, которые имеют большой лишний вес;

те, у кого окружность талии более 80 см для женщин, 94 — для мужчин;

те, кто страдает повышенным артериальным давлением, подагрой, нарушенным липидным обменом;

женщины, которые во время беременности имели гестационный диабет;

люди с фигурой SKINNY FAT- мало мышц и много жира в организме;

женщины с СПКЯ;

возраст 45 +.

Итак, не стоит ждать симптомов, нужно регулярно проводить чекап организма, сдавать анализы и посещать эндокринолога, особенно, если вы находитесь в зоне риска.

Напомним, нутрициолог рассказала, стоит ли ограничивать количество ягод и фруктов.

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