Сахарный диабет: кто в зоне риска, и на какие симптомы обращать внимание, — эндокринолог
14 ноября в мире отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Эксклюзивно для Фокуса эндокринолог рассказывает о том, как контролировать эту коварную болезнь и какие превентивные меры принимать, чтобы снизить риск заболевания.
Сахарный диабет относится к числу наиболее распространенных заболеваний человека. Его относят к болезням цивилизации и неофициально называют неинфекционной эпидемией 21 века. В Украине диабет занимает 3-е место по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Врач-эндокринолог Ксения Марченко рассказала Фокусу, что стоит знать, чтобы быть осведомленным о рисках, признаках и превентивных мерах этой болезни.
"Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или вырабатывает, но организм не может его эффективно использовать", — говорит эндокринолог.
Симптомы диабета есть:
- жажда,
- частое мочеиспускание,
- повышенный аппетит и чувство голода,
- похудение без причины или, наоборот, набор веса,
- повышенная утомляемость,
- рецидивирующая молочница.
"Также симптомы длительно могут отсутствовать, поэтому важнейшим диагностическим критерием является лабораторное измерение глюкозы крови и гликированного гемоглобина", — отмечает Ксения Марченко.
Классически выделяют следующие виды диабета:
Сахарный диабет 1 типа, который требует постоянной пожизненной инсулинотерапии).
Сахарный диабет 2 типа, который является не инсулинозависимым.
Гестационный сахарный диабет — тот, что появляется только во время беременности.
Эндокринолог отмечает, что почти 90% всех видов диабета — это диабет 2 типа. Это связано с тем, что:
- пища стала легкодоступной, ультраобработанной и высококалорийной;
- люди стали меньше двигаться и больше пользоваться благами цивилизации;
- стресс увеличился в разы;
- увеличилось количество людей с избытком висцерального жира — абдоминальным ожирением.
Кто в зоне риска?
- Люди, у кого есть родственники с диабетом;
- люди, которые мало двигаются и не занимаются регулярно спортом;
- люди, которые имеют большой лишний вес;
- те, у кого окружность талии более 80 см для женщин, 94 — для мужчин;
- те, кто страдает повышенным артериальным давлением, подагрой, нарушенным липидным обменом;
- женщины, которые во время беременности имели гестационный диабет;
- люди с фигурой SKINNY FAT- мало мышц и много жира в организме;
- женщины с СПКЯ;
- возраст 45 +.
Итак, не стоит ждать симптомов, нужно регулярно проводить чекап организма, сдавать анализы и посещать эндокринолога, особенно, если вы находитесь в зоне риска.
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