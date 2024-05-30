В них есть сахар. Нутрициолог рассказала, стоит ли ограничивать количество ягод и фруктов

На пороге лето, а это значит, что начался сезон ягод и фруктов. Впрочем, некоторые эксперты советуют потреблять эти продукты дозировано, из-за содержания сахара. Нутрициолог Наталья Козак рассказывает Фокусу, действительно ли нужно ограничивать себя в сезонных ягодах.

Летний сезон приносит нам множество сочных ягод и фруктов, которые так и притягивают своей свежестью и вкусом. Однако, многие опасаются, что из-за содержания сахара, употребление этих продуктов нужно ограничивать. Фокус спросил у эксперта по здоровому питанию, нутрициолога Натальи Козак, нужно ли строго контролировать количество ягод в рационе и почему сахар во фруктах не вреден. Поэтому сегодня развеиваем мифы и делимся полезными советами.

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Фрукты и ягоды — настоящие сокровища природы, ведь они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые важны для поддержания нашего здоровья. Действительно, они содержат натуральные сахара, но также много клетчатки, которая помогает регулировать уровень сахара в крови. Нутрициолог рассказала, почему не стоит бояться фруктового сахара.

Клетчатка контролирует сахар

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"Клетчатка во фруктах замедляет всасывание сахара, что помогает избежать резких скачков уровня глюкозы в крови", — говорит Наталья Козак.

Однако стоит заметить, что пользу мы получаем только когда употребляем целые фрукт и ягоды, потому что сок, даже свежевыжатый, лишает нас такой ценной клетчатки, оставляя только сахар.

Природные сахара не такие, как добавленные

"Натуральный сахар во фруктах находится в синергии со всеми веществами и действует на организм иначе, чем добавленный сахар в сладостях и напитках. Натуральные сахара не перегружают поджелудочную железу, а тем более если употреблять их на десерт с основным приемом пищи или в составе полноценного перекуса", — отмечает Наталья Козак.

Обогащение рациона

Фото: Freepik

Фрукты и ягоды добавляют разнообразие в рацион, что важно для получения всех необходимых питательных веществ, поэтому следите за тем, чтобы в вашем питании присутствовали разнообразные разноцветные ягоды и фрукты. В ягодах разных цветов содержится разный набор антиоксидантов, необходимых для организма. Эксперты по питанию отмечают, что в здоровом рационе должно быть не менее 2 порций различных ягод и фруктов в день.

Как наслаждаться фруктами и ягодами с пользой

Сезонные продукты — чрезвычайно ценный подарок природы для нашего здоровья, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы разнообразные летние ягоды и фрукты обязательно были в вашем рационе. Однако, если вы следите за фигурой или контролируете количество сахара в рационе, потребляйте ягоды и фрукты, ориентируясь на советы нутрициолога.

Слушайте свое тело. Нутрициолог советует наслаждаться ягодами и фруктами, ориентируясь на чувство голода и насыщения и потреблять их на десерт, а не вместо еды.

Комбинируйте. "Если вам просто хочется полакомиться ягодами без полноценного приема пищи, то сочетайте фрукты с небольшими порциями белка — творогом и йогуртом, или с источником здоровых жиров, например, орехами, чтобы обеспечить длительное ощущение сытости", — советует Наталья Козак.

Фото: Freepik

Разнообразие — ключ к успеху. Стоит сочетать различные виды фруктов и ягод в своем рационе, чтобы получать различные витамины и минералы.

"Ягодный сезон короткий, ограничивать себя строго не вижу необходимости. То есть рекомендованную дозу в 300-400 г в сутки, можно легко увеличить до 200-300 г за прием. Но следует помнить, что каждый организм уникален, и если у вас есть медицинские ограничения или хронические заболевания, то обязательно консультируйтесь с вашим врачом или диетологом перед изменением питания", — отмечает нутрициолог. "Наслаждайтесь летними дарами природы, находите баланс и будьте здоровыми!".

Не стоит быть категоричными и отказываться от определенных продуктов питания. Нет плохой пищи, вопрос лишь в количестве, которое вы потребляете, а любые запреты непременно приведут к срывам и нарушениям пищевого поведения.

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