В них є цукор. Нутриціологиня розповіла, чи варто обмежувати кількість ягід та фруктів

На порозі літо, а це означає, що розпочався сезон ягід та фруктів. Втім, деякі експерти радять споживати ці продукти дозовано, через вміст цукру. Нутриціологиня Наталія Козак розповідає Фокусу, чи дійсно потрібно обмежувати себе у сезонних ягодах.

Літній сезон приносить нам безліч соковитих ягід та фруктів, які так і притягують своєю свіжістю та смаком. Однак, багато хто побоюється, що через вміст цукру, вживання цих продуктів варто обмежувати. Фокус запитав у експертки зі здорового харчування, нутриціологині Наталії Козак, чи потрібно суворо контролювати кількість ягід у раціоні та чому цукор у фруктах не шкідливий. То ж сьогодні розвіюємо міфи та ділимося корисними порадами.

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Фрукти та ягоди – справжні скарби природи, адже вони багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які є важливими для підтримки нашого здоров'я. Дійсно, вони містять натуральні цукри, але також багато клітковини, яка допомагає регулювати рівень цукру в крові. Нутриціологиня розповіла, чому не варто боятися фруктового цукру.

Клітковина контролює цукор

Фото: Pixabay

"Клітковина у фруктах сповільнює всмоктування цукру, що допомагає уникнути різких стрибків рівня глюкози в крові", — каже Наталія Козак.

Проте варто зауважити, що користь ми отримуємо, коли споживаємо цілі фрукт та ягоди, бо сік, навіть свіжовичавлений, позбавляє нас такої цінної клітковини, залишаючи лише цукор.

Природні цукри не такі, як додані

"Натуральний цукор у фруктах знаходиться в синергії з усіма речовинами та діє на організм інакше, ніж доданий цукор у солодощах та напоях. Натуральні цукри забезпечують енергією, не перевантажуючи підшлункову залозу. А тим більше якщо вживати їх на десерт з основним прийомом їжі чи у складі повноцінного перекусу", — говорить Наталія Козак.

Збагачення раціону

Фото: Freepik

Фрукти та ягоди додають різноманіття в раціон, що важливо для отримання всіх необхідних поживних речовин, тому слідкуйте за те, щоб у вашому харчуванні були присутні різноманітні різнокольорові ягоди та фрукти. У ягодах різних кольорів міститься різний набір антиоксидантів, необхідних для організму. Експерти з харчування зазначають, що у здоровому раціоні має бути не менш ніж 2 порції різних ягід та фруктів на день.

Як насолоджуватися фруктами та ягодами з користю

Сезонні продукти — надзвичайно цінний подарунок природи для нашого здоров'я, тому варто подбати про те, щоб різноманітні літні ягоди та фрукти обов'язково були у вашому раціоні. Проте, якщо ви слідкуєте за фігурою або контролюєте кількість цукру в раціоні, споживайте ягоди та фрукти, орієнтуючись на поради нутриціолога.

Слухайте своє тіло. Нутриціологиня радить насолоджуватися ягодами та фруктами, орієнтуючись на відчуття голоду та насичення і споживати їх на десерт.

Комбінуйте. "Якщо вам просто хочеться поласувати ягодами без повноцінного прийому їжі, то поєднуйте фрукти з невеликими порціями білка — кисломолочним сиром та йогуртом, або з джерелом здорових жирів, наприклад, горіхами, щоб забезпечити тривале відчуття ситості", — радить Наталія Козак.

Фото: Freepik

Різноманітність – ключ до успіху. Варто поєднувати різні види фруктів та ягід у своєму раціоні, щоб отримувати різні вітаміни та мінерали.

"Ягідний сезон короткий, обмежувати себе строго не бачу потреби. Тобто рекомендовану дозу в 300-400 г на добу, можна легко збільшити до 200-300 г за прийом. Але слід памʼятати, що кожен організм унікальний, і якщо у вас є медичні обмеження або хронічні захворювання, то обов’язково консультуйтеся з вашим лікарем або дієтологом перед зміною харчування", — зазначає нутриціологиня. "Насолоджуйтеся літніми дарами природи, знаходьте баланс та будьте здоровими!".

Не варто бути категоричним та відмовлятися від певних продуктів харчування. Немає поганої їжі, питання лише в кількості, яку ви споживаєте. А будь-які заборони неодмінно призведуть до зривів та порушень харчової поведінки.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця