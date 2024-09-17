Дочь леггендарного музыканта раскрыла правду о доступе знаменитостей к опиоидам

По словам Келли Осборн, если ты знаменитость или родственник знаменитости, то можешь без проблем купить любой препарат у "проверенных" врачей.

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Чем дольше продолжается расследование дела о смерти американского актера Мэттью Перри от передозировки кетамином, тем больше жутких подробностей выходит наружу. В частности, 39-летняя певица Келли Осборн, дочь легендарного Оззи Осборна, сообщила, что в Голливуде многие без проблем покупали определенные препараты у врачей. Об этом говорится в документальном фильме TMZ Studios под названием "TMZ расследует Мэтью Перри и тайную сеть знаменитостей по продаже наркотиков". В картине рассказывается о том, как врачи, посредники и даже реабилитационные центры превращают знаменитостей в наркоманов.

TMZ провело свое расследование

Келли призналась, что у разных голливудских врачей смогла получить "Викодин" и "Оксикодон", когда ей было 13 лет. Ей удалили миндалины, после чего врачи прописали подростку лекарство, которое впоследствии усилило зависимость от опиоидов. При этом родители девушки ничего не знали о назначениях.

"Келли ходила в аптеку, чтобы получить рецептурные препараты без присутствия родителей… Мы говорим о 13-летнем ребенке, который покупает в аптеке тяжелые, вызывающие привыкание наркотики — без лишних вопросов", – говорится в фильме.

С этого начался путь мисс Осборн к наркотической зависимости, от которой она впервые начала лечиться в 19 лет, попав в реабилитационный центр. Там она познакомилась с Перри.

"Он помог многим людям. Однажды он помог и мне. Мне было 19 лет, и я впервые попала в реабилитационный центр, и мне просто хотелось бежать — это не получалось. Я не получала этого. Я никогда не чувствовала себя более неуверенной и не ненавидела себя больше", – рассказала Келли.

Она добавила, что Мэттью видел, как ей плохо:

"Он подошел ко мне и дал мне фишку, на которой было написано "три минуты". Он сказал мне: "Если ты сможешь выдержать три минуты, ты сможешь выдержать все, что угодно". Эта фишка помогла мне пережить тот день, а затем и следующий день, и я никогда этого не забуду".

Келли Осборн впервые попала в реабилитационный центр в 19 лет

Келли во всеуслышание рассказала, что у нее был круг врачей, у которых она могла взять определенный вид наркотиков. Она знала, к кому обратится в Голливуде, чтобы получить опиаты.

"В какой-то момент мне понравились шесть разных врачей, и они были у меня в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Поэтому, когда у меня заканчивались лекарства, я могла позвонить разным, чтобы они мне их пополнили", – говорит певица.

Ее слова подтверждает доктор Дрю Пински.

"Каждый наркоман знает тайный круг, с которым он может связаться, но знаменитости знают больше, чем кто-либо. "Это не просто круг наркоманов, есть также круг тайных врачей, и только к определенному врачу вам следует пойти, и этот — один из тех, кто сегодня. И все это плохо. Все это плохо", – отметил врач.

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года был найден мертвым в джакузи у себя дома в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Судмедэкспертиза показала, что он скончался от передозировки кетамином.

Сейчас по делу о его смерти задержаны пять человек: два врача, его личный помощник Кеннет Ивамаса, "королева кетамина" Джасвин Сангха и посредник между врачом и клиникой, поставлявшей кетамин звездным клиентам.

Ранее Фокус писал, почему девушка Мэттью Перри бросила его.