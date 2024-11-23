Мужчина включил музыку для стада коров: он понятия не имел, что может произойти дальше (видео)

Кто-то из компании друзей прочитал в интернете, что животным нравится слушать музыку, особенно джаз, именно поэтому они включили композицию на полную громкость и проехали очень близко к стаду.

Группа друзей во время отдыха в штате Орегон наткнулась на стадо коров и решила ради смеха включить для них музыку. Они не могли поверить своим глазам, когда увидели реакцию скота. Соответствующее видео завирусилось в TikTok, собрав большое количество просмотров и лайков.

Кто-то из компании друзей ранее прочитал в интернете, что животным нравится слушать музыку, особенно джаз, именно поэтому они включили композицию на полную громкость и проехали очень близко к стаду.

Реакция крупного рогатого скота, который пасся на поле, оказалась удивительной.

"Сначала несколько коров посмотрели в нашу сторону, а потом одна из них начала подходить ближе, дальше за ней побежали дригие", — рассказала 24-летняя Дамарис из Лос-Анджелеса в интервью журналистам журнала Newsweek.

В видео, которое набрало более 30 млн просмотров, женщина снимает с заднего сиденья, как десятки коров бегут по полю за машиной, пока звучит плавный джаз. На фоне слышен женский смех.

Кстати, на сайте Национальной медицинской библиотеки США в 2021 году было опубликовано интересное исследование, в котором доказано, что музыка имеет глубокое влияние на животных, в частности на крупный рогатый скот. Она помогает им расслабиться, уменьшает стресс, повышает производительность, а также помогает приглушить неблагоприятный шум на ферме. Но также имеет значение жанр музыки, громкость и темп.

Дамарис, которая выросла в городе, никогда не видела, как бегают коровы, поэтому хотела поделиться этим со своей аудиторией — и не ошиблась.

"О, Боже, это так мило", — написал один из юзеров. Другой добавил: "Остановись и дай им насладиться музыкой". Следующая зрительница пошутила: "Хотела бы я быть коровой, которая бежит под джаз".

Напомним, ранее Фокус писал, что британский фермер снова стал владельцем часов Rolex спустя 50 лет после того, как их съела корова.

Кроме того, пассажиры в Шотландии столкнулись с задержками своих рейсов после того, как стадо коров заблокировало железнодорожные пути и посеяло хаос. Представители компании Network Rail подтвердили задержки, заявив, что их сотрудники работают над тем, чтобы быстро устранить проблему.