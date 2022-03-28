Аномальная диета. Ученые выяснили, как летучие мыши стали вампирами

Новое исследование показывает, почему летучие мыши-вампиры являются единственными млекопитающими, которые могут выжить, питаясь исключительно кровью.

Ученые из Института Макса Планка, Германия, нашли 13 генов, которых либо уже нет, либо они не работают у летучих мышей-вампиров. Для этого они сравнили их гены с генами других видов летучих мышей. Оказалось, что эволюционные изменения помогли приспособиться этим существам к приему пищи, которая содержит железо и белок, но практически не имеет жиров или углеводов, сообщает Phys.

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Летучие мыши-вампиры в основном живут в Южной и Центральной Америке. Они относительно маленькие: длина их тела составляет 8 см, а размах крыльев – 18 см. Они ведут ночной образ жизни, когда нападают на домашний скот и других животных и питаются их кровью.

Вампиры доказывают, что жить и пить только кровь — можно

"Большинство млекопитающих не смогли бы выжить, питаясь исключительно кровью. Так жить могут только три вида летучих мышей-вампиров из 1400 видов летучих мышей", — говорит Михаэль Хиллер из Института Макса Планка.

Что касается остальных летучих мышей, то они в основном питаются насекомыми, фруктами и даже мясом и рыбой. Что касается других живых существ неравнодушных к крови, то это — комары, клопы, пиявки и блохи.

"Просто удивительно, как эти летучие мыши могут выжить, принимая в пищу только кровь. Эти вампиры действительно странные животные даже по сравнению с другими летучими мышами", — говорит биолог Ханна Ким Франк из Университета Тулейн, штат Луизиана, США.

[ + – ] Летучие мыши-вампиры питаются только кровью, а это значит, что они не могут долго обходится без еды, ведь это низкокалорийная пища Фото: phys.org

"То, что у этих летучих мышей другой генетический состав показывает насколько сильно они отличаются от своих родственников, которые питаются, например, фруктами", — говорит Кейт Лангвиг из Технологического института штата Вирджиния.

Особенности "дружбы" среди вампиров

Учитывая тот факт, что летучие мыши-вампиры питаются только кровью, это значит, что они не могут долго обходится без еды, ведь это низкокалорийная пища.

"Мы выяснили, что некоторые голодные особи могут "попросить" еду у сытых друзей. Те могут отрыгнуть часть крови и отдать голодающему. У летучих мышей-вампиров сложные социальные взаимоотношения. И они всегда помнят, кто делился с ними пищей. Это похоже на схему: ты – мне, я – тебе", — говорит Хиллер.

Как пьют кровь летучие мыши-вампиры?

У летучих мышей вампиров очень хорошо развит слух, поэтому они слышат звук дыхания, спящего животного. Когда они обнаружили жертву, то мыши спускаются на землю рядом с животным. В отличие от других летучих мышей, вампиры могут неплохо и сравнительно быстро бегать. С помощью особых рецепторов мышь находит нужный участок кожи для укуса, а потом подбегает к жертве. Укус настолько безболезнен, что животные даже не чувствует, то их кровь пьет ночной хищник. За полчаса такой трапезы летучая-мышь вампир может выпить примерно столовую ложку крови.

Напоминаем, что ученые выяснили, что летучие мыши могут менять тембр голоса при общении со своими детенышами.

Фокус также писал о том, что ученые нашли загадочное "шестое чувство" у летучих мышей.