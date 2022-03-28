Аномальна дієта. Учені з'ясували, як кажани стали вампірами

Нове дослідження показує, чому кажани-вампіри є єдиними ссавцями, які можуть вижити, харчуючись лише кров'ю.

Учені з Інституту Макса Планка, Німеччина, знайшли 13 генів, яких або вже немає, або вони не працюють у кажанів-вампірів. Для цього вони порівняли їхні гени з генами інших видів кажанів. Виявилося, що еволюційні зміни допомогли пристосуватися цим істотам до їжі, яка містить залізо і білок, але практично не має жирів або вуглеводів, повідомляє Phys.

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Кажани-вампіри в основному живуть у Південній та Центральній Америці. Вони відносно маленькі: довжина їхнього тіла становить 8 см, а розмах крил – 18 см. Вони ведуть нічний спосіб життя, коли нападають на худобу та інших тварин і харчуються їхньою кров'ю.

Вампіри доводять, що жити і пити лише кров — можна

"Більшість ссавців не змогли б вижити, харчуючись винятково кров'ю. Так жити можуть лише три види кажанів-вампірів із 1400 видів кажанів", — каже Міхаель Хіллер з Інституту Макса Планка.

Що стосується інших кажанів, то вони переважно харчуються комахами, фруктами і навіть м'ясом та рибою. Що стосується інших живих істот, небайдужих до крові, то це комарі, клопи, п'явки та блохи.

"Просто дивно, як ці кажани можуть вижити, приймаючи в їжу тільки кров. Ці вампіри справді дивні тварини навіть порівняно з іншими кажанами", — каже біолог Ханна Кім Франк з Університету Тулейн, штат Луїзіана, США.

[ + – ] Кажани-вампіри харчуються тільки кров'ю, а це означає, що вони не можуть довго обходитися без їжі, адже це низькокалорійна їжа Фото: phys.org

"Те, що в цих кажанів інший генетичний склад показує, наскільки сильно вони відрізняються від своїх родичів, які харчуються, наприклад, фруктами", — говорить Кейт Лангвіг з Технологічного інституту штату Вірджинія.

Особливості "дружби" серед вампірів

Враховуючи той факт, що кажани-вампіри харчуються лише кров'ю, це означає, що вони не можуть довго обходитися без їжі, адже це низькокалорійна їжа.

"Ми з'ясували, що деякі голодні особини можуть "попросити" їжу у ситих друзів. Ті можуть відригнути частину крові і віддати тому, хто голодує. У кажанів-вампірів складні соціальні взаємини. І вони завжди пам'ятають, хто ділився з ними їжею. Це схоже на схему" : ти — мені, я — тобі", — говорить Хіллер.

Як п'ють кров кажани-вампіри?

У кажанів вампірів дуже добре розвинений слух, тому вони чують звук дихання, сплячої тварини. Коли вони виявили жертву, миші спускаються на землю поруч із твариною. На відміну від інших кажанів, вампіри можуть непогано і порівняно швидко бігати. За допомогою спеціальних рецепторів миша знаходить потрібну ділянку шкіри для укусу, а потім підбігає до жертви. Укус настільки безболісний, що тварина навіть не відчуває, що її кров п'є нічний хижак. За пів години такої трапези кажан-вампір може випити приблизно столову ложку крові.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що кажани можуть змінювати тембр голосу під час спілкування зі своїми дитинчатами.

Фокус також писав про те, що вчені знайшли загадкове "шосте відчуття" в кажанів.