Герої, яких ми заслужили: кажани допомогли вченим підійти ближче до лікування небезпечної хвороби

Попри неординарну репутацію, особливо після останнього спалаху COVID-19, учені продовжують досліджувати організм кажанів. Цього разу він дав їм можливі підказки до розробки ліків від хвороби, яка мучить сотні мільйонів людей.

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Нещодавні дослідження відкрили інтригуючу інформацію про те, як деякі види кажанів, зокрема фруктові кажани, регулюють споживання цукру, не піддаючись метаболічним захворюванням, таким як діабет. Науковці сподіваються, що цю особливість тварин можна буде використовувати для пошуку методів лікування та запобігання розвитку у людей, пише InsideHook.

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За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), 2021 року приблизно 11,6% населення одних лише США страждали на діабет, причому 14,7% випадків припадало на дорослих. На відміну від людей, чий раціон із високим вмістом цукру може призвести до діабету, фруктові кажани живуть на дієті, що складається переважно із солодких фруктів, і в них не розвивається жодних метаболічних захворювань.

Така особливість харчування викликала зацікавленість учених, які вивчають можливості цих кажанів для розкриття нових підходів до лікування діабету в людини. У дослідженні під керівництвом Вея Гордона з коледжу Менло і Надава Ахітува з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, було проведено порівняння між плодовими і комахоїдними кажанами, яке виявило істотні біологічні відмінності. Зокрема, виявилося, що у фруктових кажанів більше клітин у нирках і підшлунковій залозі, які регулюють рівень цукру в крові, що дає їм змогу метаболізувати цукор ефективніше, ніж їхнім комахоїдним побратимам.

Це відкриття дало змогу припустити, що розуміння механізмів, що лежать в основі здатності фруктових кажанів швидко знижувати рівень цукру в крові, може допомогти в розробці нових методів лікування діабету у людей. Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Communications, свідчать про те, що унікальні метаболічні адаптації цих кажанів можуть стати ключем до розроблення методів лікування не тільки діабету, а й інших супутніх захворювань, як-от гіпертонія і гіперкаліємія.

Автори наукової роботи підкреслили, що їхні відкриття можуть призвести до появи нових терапевтичних мішеней для боротьби з цими хворобами, що свідчить про потенціал фруктових кажанів як допоміжного елемента прогресу медицини. Хоча кажани часто асоціюються з негативною конотацією, особливо в контексті нещодавніх спалахів хвороб, це дослідження заперечує таку точку зору, припускаючи, що вони можуть зберігати секрет революційних рішень серйозних проблем у галузі охорони здоров'я. Тривале вивчення біології кажанів може незабаром прокласти шлях до інноваційних методів лікування, здатних полегшити тягар діабету та інших метаболічних порушень у людей, заявили автори.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.