Герои, которых мы заслужили: летучие мыши помогли ученым подойти ближе к излечению опасной болезни

Несмотря на неординарную репутацию, особенно после последней вспышки COVID-19, ученые продолжают исследовать организм летучих мышей. В этот раз он дал им возможные подсказки к разработке лекарства от болезни, которая мучает сотни миллионов людей.

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Недавние исследования открыли интригующую информацию о том, как некоторые виды летучих мышей, в частности фруктовые летучие мыши, регулируют потребление сахара, не подвергаясь метаболическим заболеваниям, таким как диабет. Ученые надеются, что эту особенность животных можно будет использовать для поиска методов лечения и предотвращения развития у людей, пишет InsideHook.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2021 году примерно 11,6% населения одних лишь США страдали диабетом, причем 14,7% случаев приходилось на взрослых. В отличие от людей, чей рацион с высоким содержанием сахара может привести к диабету, фруктовые летучие мыши живут на диете, состоящей преимущественно из сладких фруктов, и у них не развивается никаких метаболических заболеваний.

Такая особенность питания вызвала интерес ученых, которые изучают возможности этих летучих мышей для раскрытия новых подходов к лечению диабета у человека. В исследовании под руководством Вэя Гордона из колледжа Менло и Надава Ахитува из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, было проведено сравнение между плодовыми и насекомоядными летучими мышами, выявившее существенные биологические различия. В частности, оказалось, что у фруктовых летучих мышей больше клеток в почках и поджелудочной железе, которые регулируют уровень сахара в крови, что позволяет им метаболизировать сахар более эффективно, чем их насекомоядным собратьям.

Это открытие позволило предположить, что понимание механизмов, лежащих в основе способности фруктовых летучих мышей быстро снижать уровень сахара в крови, может помочь в разработке новых методов лечения диабета у людей. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, свидетельствуют о том, что уникальные метаболические адаптации этих летучих мышей могут стать ключом к разработке методов лечения не только диабета, но и других сопутствующих заболеваний, таких как гипертония и гиперкалиемия.

Авторы научной работы подчеркнули, что их открытия могут привести к появлению новых терапевтических мишеней для борьбы с этими болезнями, что говорит о потенциале фруктовых летучих мышей в качестве вспомогательного элемента прогрессу медицины. Хотя летучие мыши часто ассоциируются с негативной коннотацией, особенно в контексте недавних вспышек болезней, это исследование оспаривает такую точку зрения, предполагая, что они могут хранить секрет революционных решений серьезных проблем в области здравоохранения. Продолжающееся изучение биологии летучих мышей может вскоре проложить путь к инновационным методам лечения, способным облегчить бремя диабета и других метаболических нарушений у людей, заявили авторы.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.