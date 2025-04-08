Что-то оставило на морском дне гигантские "полосы зебры": причем тут смена магнитных полюсов (фото)

Магнитное поле Земли переворачивается в среднем каждые 200 000 — 300 000 лет, но с последнего такого события прошло уже более 780 000 лет. Теперь ученые обнаружили гигантские "полосы зебры" на морском дне, оставленные сменой геомагнитных полюсов.

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Об этом пишет IFLScience.

Примерно каждые четверть миллиона лет магнитное поле Земли "меняет" направление: север фактически становится югом, а юг — севером. Исследователи также обнаружили физические доказательства геомагнитной инверсии, которые все еще остаются на морском де в виде "полосок зебры".

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По словам ученых, эти обширные полосы, как правило, появляются рядом с подводными хребтами, также известными как срединно-океанические хребты, лежащие вдоль морского дна, где встречаются две тектонические плиты. На этих стыках расплавленная порода поднимается из-под земной коры, заполняя зазоры между плитами по мере их раздвижки. В конечном итоге порода остывает и затвердевая, создавая новую океаническую кору — этот процесс известен как спрединг морского дна.

Смесь расплавленной породы на самом деле содержит кристаллы магнитного оксида железа, которые выстраиваются в соответствии с геомагнитным полем нашей планеты — они немного похожи на крошечные стрелки компаса, указывающие на магнитный север. После того как лава остывает и затвердевает, ориентация кристаллов буквально остается высеченной в камне и представляет собой постоянную "летопись" магнитного поля.

По сути, каждый раз, когда геомагнитные полюса Земли меняются местами, магнетит оседает в противоположном направлении — об этом свидетельствуют данные Океанографического института Вудс-Хоул.

Исследователи обнаружили, что несколько переворотов полюсов и большое расширение морского дна создало на нем чередующийся рисунок "зебровых полос". Одна полоса отпечатывается, когда магнитное поле Земли находится в своем "нормальном" направлении, которое мы знаем сегодня, в то время как другая — представляет собой участки морского дна, затвердевшие во время смены магнитных полюсов.

Схема распространения морского дна в районе срединно-океанического хребта, показывающая образование магнитных полос Фото: Wikimedia Commons

Отметим, что эти "полосы зебры" не видны невооруженном глазом, однако ученые могут их проследить с помощью научного оборудования, измеряющего магнетизм. К слову, именно эти полосы сделали теорию тектоники плит широко признанной.

Идея тектоники плит впервые была предложена в начале 20-века и стала широко распространенной в 1960-х годах, лишь после десятилетий исследований и растущих доказательств. Примерно в это же время ученые протащили магнитные датчики за кораблями и обнаружили любопытные закономерности в магнитных свойствах пород морского дна. По словам ученых, эти закономерности отражают временную шкалу магнитных инверсий, наблюдавшихся в породах на суше.

Ученые отмечают, что магнитные полосы физически параллельны океаническим хребтам, создавая симметрический рисунок с обеих сторон. Исследователи полагают, что этот рисунок объясняется тем, что новое морское дно формируется на хребтах по мере расхождения тектонических плит.

Например, сравнивая эти полосатые узоры с известной временной шкалой геомагнитных инверсий, ученые могут не только датировать участки морского дна, но и вычислять скорость его распространения.

Ранее Фокус писал о том, что почти 500 000 лет назад магнитные полюса Земли должны были поменяться местами.