Изменение магнитных полюсов Земли: произойдет ли это событие в ближайшем будущем

Магнитная аномалия у берегов Бразилии и уменьшение силы магнитного поля Земли могут быть причиной смены расположения северного и южного магнитных полюсов.

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Изменение силы магнитного поля, а также появление магнитной аномалии над Атлантическим океаном заставили ученых предположить, что магнитные полюса скоро поменяются местами. Новое исследование дает ответ: стоит ли опасаться этого в ближайшем будущем, пишет Forbes.

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Магнитное поле Земли защищает все живое на планете от опасного влияния космоса. Особенно это касается космического излучения и заряженных солнечных частиц. Но наше магнитное поле не является стабильным и в среднем каждые 200 тысяч лет северный и южный магнитные полюса меняются местами.

Южно-Атлантическая магнитная аномалия

По словам ученых, за последние почти 200 лет сила магнитного поля уменьшилась примерно на 10%. В то же время у берегов Бразилии и Южной Африки, над Атлантическим океаном появилась область с очень слабым магнитным полем.

Эта область получила название Южно-Атлантической или Бразильской магнитной аномалии. Из-за того, что в этом регионе над Землей магнитное поле более слабое, заряженные солнечные частицы могут сильнее влиять на работу околоземных спутников. Некоторые их них даже выходят из строя, пересекая эту аномалию.

[ + – ] Южно-Атлантическая магнитная аномалия Фото: wikipedia

Общее ослабление магнитного поля Земли и появление магнитной аномалии заставили ученых предположить, что в ближайшем будущем магнитные полюса Земли могут поменяться местами. Но новое исследование предполагает, что скорее всего этого не произойдет.

Поменяются ли магнитные полюса местами?

Ученые из Лундского университета, Швеция, в ходе исследования смогли воссоздать состояние магнитного поля Земли за последние 9 тысяч лет. Для этого они проанализировали разные горные породы, которые могут сохранять информацию о магнитном поле нашей планеты длительный период времени. Ученым удалось узнать о направлении и силе магнитного поля Земли в определенных местах и в определенные моменты истории.

[ + – ] Карта силовых линий магнитного поля Земли Фото: Forbes

"Мы создали модель развития магнитного поля Земли за последние 9 тысяч лет. Мы считаем, что такие магнитные аномалии, как Южно-Атлантическая, появляются через определенные периоды времени. И это связано с изменениями силы самого магнитного поля Земли", — говорит Андреас Нильссон из Лундского университета

По словам Нильссона, основываясь на имеющихся данных, Южно-Атлантическая аномалия, вероятно, исчезнет в течение следующих 300 лет. А самым главным выводом нового исследования является то, что в ближайшем будущем на Земле не произойдет смены магнитных полюсов.

Исследуя изменения, которые происходят в магнитном поле Земли, ученые могут получить больше информации о процессах, которые происходят в ядре нашей планеты, которое и создает магнитное поле. И новое моделирование также может внести свою лепту в изучение магнитного поля.

Фокус уже писал о том, что черные дыры, которые не могут изменять свое магнитное поле, как показывает новое исследование, все же делают это.

Также Фокус писал о том, что более 40 тысяч лет назад изменение магнитного поля Земли переместило полярные сияния, а также стало причиной массового вымирания.

Напоминаем, что ученые выяснили, что магнитное поле Земли слабеет каждые 200 млн лет. При этом ученые считают, что эти изменения цикличны, и после периода уменьшения силы магнитного поля наступает период его усиления.