Магнитное поле устало. На Земле 41 тыс. лет назад катаклизм "поиграл" с полярными сияниями

Необъяснимое изменение магнитного поля не только перенесло в неожиданные места полярные сияния, но и привело к массовому вымиранию.

По словам ученых, 41 тысячу лет назад, магнитное поле ослабло, магнитные полюса сместились к экваториальным широтам, а вместе с ними переместились и полярные сияния ближе к экватору. Ученые считают, что ослабление магнитного поля привело к большему проникновению солнечного ветра в атмосферу Земли, что повлекло за собой возможные вымирания животных и даже стало причиной исчезновения неандертальцев. Для восстановления нормального магнитного поля и возвращения на свои места магнитных полюсов потребовалось около 1300 лет, сообщает ScienceAlert.

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К таким выводам пришли ученые во главе с Агнит Мухопадхьяй из Университета штата Мичиган. Они считают, что геомагнитные изменения привели к разрушению озонового слоя, в результате чего изменился климат. Возможно, даже вымерли некоторые виды животных и из-за этого исчезли неандертальцы, хотя еще необходимо провести дополнительные исследования, чтобы установить правдивость такой причинно-следственной связи.

Магнитосфера нашей планеты

Магнитное поле Земли создает защитный слой, который называется магнитосфера. Именно она защищает планету от солнечного ветра. На обращенной к Солнцу стороне Земли, которая принимает основную часть солнечного ветра магнитосфера сжимается примерно до 6-10 радиусов Земли. А с обратной стороны магнитосфера уходит в космос и может простираться на сотни земных диаметров.

Но около 41 тысячи лет назад на Земле произошло событие Лашамп или палеомагнитный экскурс Лашамп-Каргаполово, когда изменилось магнитное поле нашей планеты и магнитные полюса сместились ближе к экватору.

"Мы считаем, что сила магнитосферы уменьшилась примерно на 4% от нынешней. Некоторые ранние исследования предполагают, что она полностью исчезла на стороне, обращенной к Солнцу", — говорит Мухопадхьяй.

[ + – ] Деформация магнитосферы Земли солнечным ветром Фото: wikipedia

Ход исследования

Чтобы точно изучить, что произошло на Земле более 40 тысяч лет назад, ученые создали компьютерную модель, на основе данных полученных из горных и вулканических отложений. Также они смоделировали взаимодействие магнитосферы с солнечным ветром.

Ученые выяснили, что во время события Лашамп магнитосфера планеты сжалась примерно в 3,8 раза от радиуса, но она она никогда не исчезала полностью. В этот период полюса, которые раньше находились на севере и юге, переместились к экваториальным широтам, а вместе с ними "переехали" и полярные сияния.

Как вымерли неандертальцы?

"Существует теория, что событие Лашамп сильно повлияло на жизнь на Земле. Через слабую магнитосферу проникало больше солнечного ветра, озоновый слой повреждался и это привело к изменениям климата. А это в свою очередь привело к исчезновению некоторых видов животных и даже привело к вымиранию неандертальцев. Наша модель показывает, что изменение магнитного поля теоретически могло привести к таким последствиям", — говорит Мухопадхьяй.

Но точной причинно-следственно связи между этими событиями ученые не нашли. Поэтому, чтобы убедится в правдивости этой теории нужны дополнительные исследования, говорит Мухопадхьяй.

Напоминаем, что ученые обнаружили на краю магнитосферы Земли стоячие волны.

Как писал раньше Фокус жертвами изменения климата стали викинги Гренландии, которым пришлось покинуть остров из-за невыносимых условий жизни.