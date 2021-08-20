Пугающее постоянство. Магнитное поле Земли слабеет каждые 200 млн лет, – ученые

Ученые еще не знают, как повлияет на все земные технологии предстоящее изменение магнитного поля.

Благодаря анализу древних потоков лавы в Шотландии ученые выяснили, что магнитное поле ослабевает, а потом снова усиливается. Известно, что магнитное поле Земли меняет свою силу и защищает всех нас от сильного космического излучения. В результате нового исследования ученые подтвердили имеющиеся предположения о том, что изменения цикличны, а также им удалось, изучив потоки древней лавы, составить схему истории магнитного поля Земли, насчитывающей около 500 миллионов лет, сообщает Sciencealert

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"Результаты наших исследований подтверждают существование приблизительно 200-миллионного цикла изменения силы магнитного поля, связанного с внутренними процессами Земли", — говорит палеомагнетист Луиза Хокинс из Ливерпульского университета.

Ученые исследовали образцы горных пород из древних потоков лавы и расположение минеральных кристаллов внутри них показало состояние магнитного поля Земли на момент их первоначального формирования.

Ученые обнаружили, что в период между 332 и 416 миллионами лет назад магнитное поле ослабло, также, как и 120 миллионов лет назад. В течение раннего периода, который сейчас называют низким среднепалеозойским диполем (MPDL), магнитное поле, окружающее Землю, имело примерно четверть силы современного магнитного поля.

Ученые сделали вывод о существовании 200-миллионного цикла, а также новые данные предоставили важные сведения о том, каким магнитное поле было более 300 миллионов лет назад, в преддверии появления суперхрона — это длительный период времени, когда магнитное поле остается стабильным.

Фото: wikipedia

"Тщательный анализ потоков лавы был ключевым для заполнения периода, предшествующего Киманскому суперхрону, когда геомагнитные полюса стабильны и не меняются в течение примерно 50 миллионов лет", — говорит Хокинс.

Если этот цикл верен, а изменения положения магнитных полюсов имеют тенденцию происходить каждые 200 000–300 000 лет, то не известно, как это повлияет на все технологии и гаджеты, которых явно не было в прошлый раз на Земле, говорят с тревогой ученые.

"Чем больше мы знаем об истории магнитного поля Земли, тем лучше мы можем предсказать, как оно будет себя вести в будущем. Если наше магнитное поле, защищающее нас от космической радиации, начнет меняться нужно знать об этом как можно раньше", — говорит Хокинс.

Фото: wikipedia

Также новое исследование подтвердило, что изменение ориентации магнитного поля происходит, когда поле слабее, как и предполагалось ранее.

"Наши результаты также подтверждают, что слабое магнитное поле связано с изменением положения полюсов, в то время как сильное поле бывает во время суперхрона, что важно, поскольку почти невозможно улучшить данные об изменениях до примерно 300 миллионов лет назад", — говорит Хокинс.