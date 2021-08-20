Лякає сталість. Магнітне поле Землі слабшає кожні 200 млн років, — вчені

Вчені ще не знають, як вплине на всі земні технології майбутня зміна магнітного поля.

Завдяки аналізу древніх потоків лави у Шотландії вчені з'ясували, що магнітне поле слабшає, а потім знову посилюється. Відомо, що магнітне поле Землі змінює свою силу і захищає всіх нас від сильного космічного випромінювання. В результаті нового дослідження вчені підтвердили наявні припущення про те, що зміни циклічні, а також їм вдалося, вивчивши потоки древньої лави, скласти схему історії магнітного поля Землі, що нараховує близько 500 мільйонів років, повідомляє Sciencealert

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"Результати наших досліджень підтверджують існування приблизно 200-мільйонного циклу зміни сили магнітного поля, пов'язаного з внутрішніми процесами Землі", — говорить палеомагнетист Луїза Хокінс з університету Ліверпуля.

Вчені досліджували зразки гірських порід із стародавніх потоків лави і розташування мінеральних кристалів усередині них показало стан магнітного поля Землі на момент їх первісного формування.

Вчені виявили, що в період між 332 і 416 мільйонами років тому магнітне поле ослабло, також, як і 120 мільйонів років тому. Протягом раннього періоду, який зараз називають низьким средньопалеозойським диполем (MPDL), магнітне поле, що оточує Землю, мало приблизно чверть сили сучасного магнітного поля.

Вчені зробили висновок про існування 200-мільйонного циклу, а також нові дані надали важливі відомості про те, яким магнітне поле було більше 300 мільйонів років тому, напередодні появи суперхрону — це тривалий період часу, коли магнітне поле залишається стабільним.

Фото: wikipedia

"Ретельний аналіз потоків лави був ключовим для заповнення періоду, що передує Кіманскому суперхрону, коли геомагнітні полюси стабільні і не змінюються протягом приблизно 50 мільйонів років", — говорить Хокінс.

Якщо цей цикл правильний, а зміни положення магнітних полюсів мають тенденцію відбуватися кожні 200 000-300 000 років, то невідомо, як це вплине на всі технології та гаджети, яких явно не було минулого разу на Землі, кажуть з тривогою вчені.

"Чим більше ми знаємо про історію магнітного поля Землі, тим краще ми можемо передбачити, як воно буде себе поводити у майбутньому. Якщо наше магнітне поле, яке захищає нас від космічної радіації, почне змінюватися потрібно знати про це якомога раніше", — говорить Хокінс .

Фото: wikipedia

Також нове дослідження підтвердило, що зміна орієнтації магнітного поля відбувається, коли поле слабше, як і передбачалося раніше.

"Наші результати також підтверджують, що слабке магнітне поле пов'язане зі зміною положення полюсів, тоді як сильне поле буває під час суперхрону, що важливо, оскільки майже неможливо поліпшити дані про зміни до приблизно 300 мільйонів років тому", — говорить Хокінс.