Зміна магнітних полюсів Землі: чи станеться ця подія в найближчому майбутньому

Магнітна аномалія біля берегів Бразилії та зменшення сили магнітного поля Землі можуть бути причиною зміни розташування північного та південного магнітних полюсів.

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Зміна сили магнітного поля, і навіть поява магнітної аномалії над Атлантичним океаном змусили вчених припустити, що магнітні полюси швидко поміняються місцями. Нове дослідження відповідає: чи варто цього побоюватися в найближчому майбутньому, пише Forbes.

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Магнітне поле Землі захищає все живе на планеті від небезпечного впливу космосу. Особливо це стосується космічного випромінювання та заряджених сонячних частинок. Але наше магнітне поле не є стабільним і в середньому кожні 200 тисяч років північний та південний магнітні полюси міняються місцями.

Південно-Атлантична магнітна аномалія

За словами вчених, протягом останніх майже 200 років сила магнітного поля зменшилася приблизно на 10%. Водночас біля берегів Бразилії та Південної Африки над Атлантичним океаном з'явилася область з дуже слабким магнітним полем.

Ця область отримала назву Південно-Атлантична чи Бразильська магнітна аномалія. Через те, що в цьому регіоні над Землею магнітне поле слабше, заряджені сонячні частки можуть сильніше впливати на роботу навколоземних супутників. Деякі з них навіть виходять із ладу, перетинаючи цю аномалію.

[ + – ] Південно-Атлантична магнітна аномалія Фото: wikipedia

Загальне ослаблення магнітного поля Землі та виникнення магнітної аномалії змусили вчених припустити, що в найближчому майбутньому магнітні полюси Землі можуть помінятися місцями. Але нове дослідження припускає, що, найімовірніше, цього не відбудеться.

Чи зміняться магнітні полюси подекуди?

Вчені з університету Лунда, Швеція, під час дослідження змогли відтворити стан магнітного поля Землі за останні 9 тисяч років. Для цього вони проаналізували різні гірські породи, які можуть зберігати інформацію про магнітне поле нашої планети тривалий час. Вченим вдалося дізнатися про напрям і силу магнітного поля Землі в певних місцях та в певні моменти історії.

[ + – ] Карта силових ліній магнітного поля Землі Фото: Forbes

"Ми створили модель розвитку магнітного поля Землі за останні 9 тисяч років. Ми вважаємо, що такі магнітні аномалії, як Південно-Атлантична, з'являються через певні проміжки часу. І це пов'язано зі змінами сили самого магнітного поля Землі", — каже Андреас Нільссон із Лундського університету

За словами Нільссона, спираючись на наявні дані, Південно-Атлантична аномалія, ймовірно, зникне протягом наступних 300 років. А найголовнішим висновком нового дослідження є те, що найближчим часом на Землі не відбудеться зміни магнітних полюсів.

Досліджуючи зміни, що відбуваються в магнітному полі Землі, вчені можуть отримати більше інформації про процеси, що відбуваються в ядрі нашої планети, що створює магнітне поле. І нове моделювання також може зробити свій внесок у вивчення магнітного поля.

Фокус вже писав про те, що чорні діри, які не можуть змінювати своє магнітне поле, як показує нове дослідження, все ж таки роблять це.

Також Фокус писав про те, що понад 40 тисяч років тому зміна магнітного поля Землі перемістила полярні сяйва, а також спричинила масове вимирання.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що магнітне поле Землі слабшає кожні 200 млн років. У цьому вчені вважають, що це зміни циклічні, і після періоду зменшення сили магнітного поля настає період його посилення.