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Зміна магнітних полюсів Землі: чи станеться ця подія в найближчому майбутньому

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Магнітне поле Землі
Фото: Forbes | Магнітне поле Землі захищає все живе на планеті від небезпечного впливу космосу

Магнітна аномалія біля берегів Бразилії та зменшення сили магнітного поля Землі можуть бути причиною зміни розташування північного та південного магнітних полюсів.

Зміна сили магнітного поля, і навіть поява магнітної аномалії над Атлантичним океаном змусили вчених припустити, що магнітні полюси швидко поміняються місцями. Нове дослідження відповідає: чи варто цього побоюватися в найближчому майбутньому, пише Forbes.

Магнітне поле Землі захищає все живе на планеті від небезпечного впливу космосу. Особливо це стосується космічного випромінювання та заряджених сонячних частинок. Але наше магнітне поле не є стабільним і в середньому кожні 200 тисяч років північний та південний магнітні полюси міняються місцями.

Південно-Атлантична магнітна аномалія

За словами вчених, протягом останніх майже 200 років сила магнітного поля зменшилася приблизно на 10%. Водночас біля берегів Бразилії та Південної Африки над Атлантичним океаном з'явилася область з дуже слабким магнітним полем.

Ця область отримала назву Південно-Атлантична чи Бразильська магнітна аномалія. Через те, що в цьому регіоні над Землею магнітне поле слабше, заряджені сонячні частки можуть сильніше впливати на роботу навколоземних супутників. Деякі з них навіть виходять із ладу, перетинаючи цю аномалію.

Південно-Атлантична магнітна аномалія
Південно-Атлантична магнітна аномалія
Фото: wikipedia

Загальне ослаблення магнітного поля Землі та виникнення магнітної аномалії змусили вчених припустити, що в найближчому майбутньому магнітні полюси Землі можуть помінятися місцями. Але нове дослідження припускає, що, найімовірніше, цього не відбудеться.

Чи зміняться магнітні полюси подекуди?

Вчені з університету Лунда, Швеція, під час дослідження змогли відтворити стан магнітного поля Землі за останні 9 тисяч років. Для цього вони проаналізували різні гірські породи, які можуть зберігати інформацію про магнітне поле нашої планети тривалий час. Вченим вдалося дізнатися про напрям і силу магнітного поля Землі в певних місцях та в певні моменти історії.

Магнітне поле Землі
Карта силових ліній магнітного поля Землі
Фото: Forbes

"Ми створили модель розвитку магнітного поля Землі за останні 9 тисяч років. Ми вважаємо, що такі магнітні аномалії, як Південно-Атлантична, з'являються через певні проміжки часу. І це пов'язано зі змінами сили самого магнітного поля Землі", — каже Андреас Нільссон із Лундського університету

За словами Нільссона, спираючись на наявні дані, Південно-Атлантична аномалія, ймовірно, зникне протягом наступних 300 років. А найголовнішим висновком нового дослідження є те, що найближчим часом на Землі не відбудеться зміни магнітних полюсів.

Досліджуючи зміни, що відбуваються в магнітному полі Землі, вчені можуть отримати більше інформації про процеси, що відбуваються в ядрі нашої планети, що створює магнітне поле. І нове моделювання також може зробити свій внесок у вивчення магнітного поля.

Фокус вже писав про те, що чорні діри, які не можуть змінювати своє магнітне поле, як показує нове дослідження, все ж таки роблять це.

Також Фокус писав про те, що понад 40 тисяч років тому зміна магнітного поля Землі перемістила полярні сяйва, а також спричинила масове вимирання.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що магнітне поле Землі слабшає кожні 200 млн років. У цьому вчені вважають, що це зміни циклічні, і після періоду зменшення сили магнітного поля настає період його посилення.