Что-то пошло не так. Почти 500 000 лет назад магнитные полюса Земли должны были поменяться местами

Смена полюсов происходит примерно каждые 300 000 лет назад, но в этот раз что-то пошло не так — мы все еще ожидаем переворота.

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Время от времени, примерно каждые несколько сотен тысяч лет, магнитные полюса нашей планеты "переворачиваются": по сути, северный полюс трансформируется в южный и наоборот. В среднем это происходит примерно каждые 300 000 лет, причем последний раз что-то, вероятно, пошло не так — с момента переворота прошло около 780 000 лет, пишет IFLScience.

Палеомагнитные записи указывают на то, что за последние 160 миллионов лет магнитные полюса Земли менялись местами несколько сотен раз. Увы, мы до сих пор не знаем, когда произойдет следующая смена и почему планета выбилась из графика. Некоторые эксперты, впрочем, считают, что еще один переворот должен был бы уже произойти.

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С 1831 года, когда впервые был точно определен наш северный магнитный полюс, он сместился на северо-запад более чем на 1100 километров, а скорость его перемещения увеличилась с примерно 16 километров в год до 55 километров в год.

Почему магнитные полюса Земли меняются местами

У Земли есть магнитное поле, создаваемое процессами, происходящими в недрах планеты. Расплавленный металл течет во внешнем ядре, и по мере его охлаждения конвективные силы создают движение, похожее на кипящую воду на плите. Вращение Земли также перемешивает расплавленный металл, создавая электрические токи.

По сути, магнитное поле планеты похоже на поле стержневого магнита: у него есть северный и южный полюса, но оно гораздо менее стабильно. Так как силы, стоящие за ним, постоянно меняются, это означает, что само поле также находится в постоянном движении. В результате время от времени местоположение северного и южного магнитного полюсов Земли постепенно смещается, а в конце концов они и вовсе меняются местами.

Увы, смена полярности не является периодической, а потому не может быть предсказана. По словам геофизика Леонардо Саньотти, поток металлической жидкости во внешнем ядре Земли хаотичен и турбулентен, а потому смена полярности происходит в периоды низкой интенсивности геомагнитного поля.

Последствия смены магнитных полюсов

Магнитное поле Земли, по сути, обеспечивает нам защиту от натиска частиц солнечного ветра и космических лучей из глубокого космоса. Во время смены полюсов происходит ослабление поля, хотя оно не исчезает полностью.

По мнению Британской геологической службы, существует вероятность, что во время смены магнитных полюсов на планету может попасть больше вредного излучения. Впрочем, предыдущие исследования не нашли никакой связи между прошлыми переворотами полюсов и массовыми вымираниями на планете.

На поверхности Земли атмосфера действует как дополнительное одеяло, останавливающее все, кроме самого энергичного солнечного и галактического излучения. Даже при условии отсутствия магнитного поля земная атмосфера все равно останавливала бы большую часть излучения. Для сравнения, земная атмосфера защищает нас от высокоэнергетического излучения так же эффективно, как слой бетона толщиной около 4 метров.

Впрочем, ученые признают, что снижение интенсивности геомагнитного поля все же может повлиять на нас и другими способами. Например, уязвимыми могут оказаться наши технологии, чья защита от магнитных бурь будет ослаблена. Кроме того, ученые считают, что переворот также может повлиять на птиц, рыб и морских черепах, которые используют магнитное поле для навигации.

Ранее Фокус писал о том, что ученые воссоздали хруст магнитного поля Земли при перевороте.