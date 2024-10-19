Щось пішло не так. Майже 500 000 років тому магнітні полюси Землі мали помінятися місцями

Зміна полюсів відбувається приблизно кожні 300 000 років тому, але цього разу щось пішло не так — ми все ще очікуємо перевороту.

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Час від часу, приблизно кожні кілька сотень тисяч років, магнітні полюси нашої планети "перевертаються": по суті, північний полюс трансформується в південний і навпаки. У середньому це відбувається приблизно кожні 300 000 років, до того ж востаннє щось, імовірно, пішло не так — з моменту перевороту минуло близько 780 000 років, пише IFLScience.

Палеомагнітні записи вказують на те, що за останні 160 мільйонів років магнітні полюси Землі мінялися місцями кілька сотень разів. На жаль, ми досі не знаємо, коли відбудеться наступна зміна і чому планета вибилася з графіка. Деякі експерти, втім, вважають, що ще один переворот мав би вже відбутися.

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З 1831 року, коли вперше було точно визначено наш північний магнітний полюс, він змістився на північний захід більш ніж на 1100 кілометрів, а швидкість його переміщення збільшилася з приблизно 16 кілометрів на рік до 55 кілометрів на рік.

Чому магнітні полюси Землі міняються місцями

У Землі є магнітне поле, створюване процесами, що відбуваються в надрах планети. Розплавлений метал тече в зовнішньому ядрі, і в міру його охолодження конвективні сили створюють рух, схожий на киплячу воду на плиті. Обертання Землі також перемішує розплавлений метал, створюючи електричні струми.

По суті, магнітне поле планети схоже на поле стрижневого магніту: у нього є північний і південний полюси, але воно набагато менш стабільне. Оскільки сили, що стоять за ним, постійно змінюються, це означає, що саме поле також перебуває в постійному русі. У результаті час від часу місце розташування північного і південного магнітного полюсів Землі поступово зміщується, а врешті-решт вони й зовсім міняються місцями.

На жаль, зміна полярності не є періодичною, а тому не може бути передбачена. За словами геофізика Леонардо Саньотті, потік металевої рідини в зовнішньому ядрі Землі хаотичний і турбулентний, а тому зміна полярності відбувається в періоди низької інтенсивності геомагнітного поля.

Наслідки зміни магнітних полюсів

Магнітне поле Землі, по суті, забезпечує нам захист від натиску частинок сонячного вітру і космічних променів із глибокого космосу. Під час зміни полюсів відбувається ослаблення поля, хоча воно не зникає повністю.

На думку Британської геологічної служби, існує ймовірність, що під час зміни магнітних полюсів на планету може потрапити більше шкідливого випромінювання. Утім, попередні дослідження не знайшли жодного зв'язку між минулими переворотами полюсів і масовими вимираннями на планеті.

На поверхні Землі атмосфера діє як додаткова ковдра, що зупиняє все, крім найенергійнішого сонячного та галактичного випромінювання. Навіть за умови відсутності магнітного поля земна атмосфера все одно зупиняла б більшу частину випромінювання. Для порівняння, земна атмосфера захищає нас від високоенергетичного випромінювання так само ефективно, як шар бетону завтовшки близько 4 метрів.

Утім, учені визнають, що зниження інтенсивності геомагнітного поля все ж таки може вплинути на нас і іншими способами. Наприклад, вразливими можуть виявитися наші технології, чий захист від магнітних бур буде ослаблено. Крім того, вчені вважають, що переворот також може вплинути на птахів, риб і морських черепах, які використовують магнітне поле для навігації.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відтворили хрускіт магнітного поля Землі при перевороті.