Ніхто не захоче почути цей звук: учені відтворили хрускіт магнітного поля Землі під час перевороту (відео)

Європейські вчені створили аудіозапис того, як перевертається магнітне поле Землі. Цей звук віддалено нагадує тріск дерева.

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Учені відтворили моторошний звук, із яким переверталося магнітне поле Землі. За словами вчених, це сталося десятки тисяч років тому, пише Futurism.

У рамках дослідження було використано дані місії Swarm ЄКА від трьох супутників, які вивчають магнітне поле Землі. На основі цих даних, данські та німецькі вчені змогли створити карту і відтворити звук так званої події Лашампа. Це призвело до короткочасного перевороту магнітного поля Землі 41 тис. років тому.

Подія була названа на честь потоків лави Лашампа у Франції. Саме там уперше в 1960-х роках учені знайшли докази перевороту магнітного поля. Дані вказували, що в цей період магнітне поле Землі ослабло до 5% від своєї звичайної сили.

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Таке ослаблення дало змогу пучкам космічних променів проходити крізь атмосферу, що й було джерелом того моторошного звуку, який вдалося відтворити дослідникам із Технічного університету Данії та Німецького дослідницького центру з наук про Землю.

Після того, як команда розклала по нотах ці звуки, їхні скандинавські колеги об'єднали все разом у химерні інопланетні звуки магнітного поля, яке перевертається.

Зазначається, що це вже не вперше, коли місія Swarm ЄКА публікує записи звуків магнітного поля планети.

Наприклад, кілька років тому Європейське космічне агентство і Технічний університет Данії опублікували аудіозапис того, як звучить магнітне поле в наші дні. Його звуки все такі ж моторошні.

Звуки, які видає наше магнітне поле під час сонячних бур, дуже нагадують скрипіння дерева.

Деякі вчені стверджують, що таке ослаблення магнітного поля Землі було пов'язане з вимиранням мегафауни в Австралії, а також зникненням неандертальців. У всьому звинувачують зміну клімату, яка була спричинена зміною магнітних полюсів.

Щоправда, з цього приводу досі точаться суперечки. Дослідники кажуть, що таку теорію не підтверджують температурні дані, які були зібрані з крижаних кернів.

Нагадаємо, вчені розповіли, що буде з нами, коли магнітні полюси Землі знову перевернуться. У цей період захист планети від космічних променів і сонячного вітру слабшає.