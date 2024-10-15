Никто не захочет услышать этот звук: ученые воссоздали хруст магнитного поля Земли при перевороте (видео)

Европейские ученые создали аудиозапись того, как переворачивается магнитное поле Земли. Этот звук отдаленно напоминает треск дерева.

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Ученые воссоздали жутковатый звук, с которым переворачивалось магнитное поле Земли. По словам ученых, это произошло десятки тысяч лет назад, пишет Futurism.

В рамках исследования были использованы данные миссии Swarm ЕКА от трех спутников, которые изучают магнитное поле Земли. На основе этих данных, датские и немецкие ученые смогли создать карту и воссоздать звук так называемого события Лашампа. Это привело к кратковременному перевороту магнитного поля Земли 41 тыс. лет назад.

Событие было названо в честь потоков лавы Лашампа во Франции. Именно там впервые в 1960-х года ученые нашли доказательства переворота магнитного поля. Данные указывали, что в этот период магнитное поле Земли ослабло до 5% от своей обычной силы.

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Такое ослабление позволило пучкам космических лучей проходить сквозь атмосферу, что и было источником того жуткого звука, который удалось воссоздать исследователям из Технического университета Дании и Немецкого исследовательского центра по наукам о Земле.

После того, как команда разложила по нотам эти звуки, их скандинавские коллеги объединили все вместе в причудливые инопланетные звуки магнитного поля, которое переворачивается.

Отмечается, что это уже не первый раз, когда миссия Swarm ЕКА публикует записи звуков магнитного поля планеты.

К примеру, несколько лет назад Европейское космическое агентство и Технический университет Дании опубликовали аудиозапись того, как звучит магнитное поле в наши дни. Его звуки все такие же леденящие.

Звуки, которые издает наше магнитное поле во время солнечных бурь, сильно напоминает скрип дерева.

Некоторые ученые утверждают, что такое ослабление магнитного поля Земли было связано с вымиранием мегафауны в Австралии, а также исчезновением неандертальцев. Во всем винят изменение климата, которое было взывало сменой магнитных полюсов.

Правда, по этому поводу до сиз пор ведутся споры. Исследователи говорят, что такую теорию не подтверждают температурные данные, которые были собраны из ледяных кернов.

Напомним, ученые рассказали, что будет с нами, когда магнитные полюса Земли снова перевернутся. В этот период защита планеты от космических лучей и солнечного ветра ослабевает.