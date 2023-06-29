На пороге инсулиновой катастрофы. Волна диабета захлестнет человечество к 2050 году, говорит исследование

От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Related video

Диабет, широко распространенное заболевание, от которого страдают люди во всем мире, скоро станет еще более серьезной проблемой. По прогнозам исследователей из Глобального исследования бремени болезней, в ближайшие 30 лет число людей, живущих с диабетом во всем мире, может более чем удвоиться, пишет Medpage Today.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В 2021 году в мире насчитывалось около 529 миллионов человек с диабетом. Ожидается, что к 2050 году это число возрастет до более чем 1,31 миллиарда человек. Это означает, что вместо примерно 6% людей, страдающих диабетом, к 2050 году диабет может появиться почти у 10% людей во всем мире. Незначительно выглядящее в процентах число может превратиться в ужасающие цифры, учитывая количество населяющих планету людей.

Эти статистические данные были получены в результате огромной работы исследователей, собравших данные из 204 стран и территорий. Диабет влияет на здоровье людей и качество их жизни. Этот факт отражает термин "годы жизни с поправкой на инвалидность" (ГЖПИ), который учитывает годы жизни, потерянные из-за преждевременной смерти, и годы, прожитые с инвалидностью из-за болезни.

Особую обеспокоенность вызывает диабет 2 типа, который часто связывают с ожирением и выбором нездорового образа жизни. На него приходится 96% всех случаев диабета в 2021 году и 95,4% ГЖПИ, связанных с диабетом.

Эти прогнозы говорят нам о двух важных вещах: во-первых, необходимо найти способы замедлить рост факторов риска диабета. Во-вторых, нам необходимо улучшить доступ к качественному лечению диабета, чтобы справиться с осложнениями, связанными с этим заболеванием у тех, кто уже от него страдает.

Растущий уровень ожирения, на который приходится половина ГЖПИ от диабета 2 типа, является одним из значительных факторов, способствующих росту заболеваемости диабетом. С 1990 по 2021 год вклад высокого индекса массы тела — показателя веса по отношению к росту, в ГЖПИ от диабета 2 типа во всем мире увеличился примерно на четверть (24,3%).

Что же является причиной такого роста ИМТ и, следовательно, диабета? Исследователи считают, что ответ кроется в изменении нашего образа жизни. В качестве причин называются плохой доступ к здоровой пище и переход к переработанному, нездоровому питанию, особенно среди населения с низким уровнем дохода. Социальные факторы также способствуют росту заболеваемости диабетом, несмотря на стратегии, направленные на уменьшение влияния этого заболевания.

Ситуация, однако, не везде одинакова. Например, в 2021 году наиболее подверженными диабету регионами были Северная Африка и Ближний Восток. Ожидается, что к 2050 году более 10% людей в Латинской Америке, Карибском бассейне, Северной Африке и на Ближнем Востоке будут страдать диабетом.

Бремя диабета распределяется неравномерно. Например, сообщества меньшинств часто сталкиваются с худшими результатами лечения диабета из-за неравенства в таких областях, как экономическое развитие, социокультурные нормы, общественная осведомленность и политика, доступ к высококачественному уходу и инновации в управлении диабетом.

Важно отметить, что эти прогнозы не включают потенциальное влияние пандемии COVID-19, поскольку исследование проводилось до ее начала. Исследование также имело другие ограничения, например, в нем не учитывался гестационный диабет и отсутствовали некоторые данные.

Несмотря на эти недостатки, исследование ясно дает понять, что глобальный всплеск диабета является неотложной проблемой. От того, как медицинское сообщество будет бороться с диабетом в ближайшие два десятилетия, во многом зависит здоровье населения и продолжительность жизни в течение большей части этого века.

Задача стоит серьезная, но понимание масштабов и характера проблемы является первым шагом на пути к борьбе с этой глобальной проблемой здравоохранения. Хотя цифры действительно тревожные, это исследование служит напоминанием о важности поддержания здорового образа жизни, улучшения доступа к медицинской помощи и устранения социальных факторов, способствующих росту диабета.

Ранее Фокус писал о прогнозах, по которым к 2050 году мир ждет онкологическое цунами. И это, как предупреждают эксперты, может подвергнуть испытаниям на устойчивость системы здравоохранения разных стран.

Также Фокус писал о влиянии диабета на быстрое разрушение мозга. Согласно исследованию, у пациентов с диабетом первого типа происходило раннее старение мозга, и оно не было связано с болезнью Альцгеймера.