Подала гарячою: жінка використала для помсти "колишньому" суп і випадково вбила 4 людей

Члени сім’ї здивувались, що двоє братів та їхні друзі довго не виходять з кімнати. Один з родичів пішов перевірити, чи все гаразд, та виявив п’ять тіл.

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У штаті Едо на півні Нігерії загадково померли четверо чоловіків та одна жінка. Деталями поділились 30 жовтня у місцевому виданні Daily Post.

Повідомляється, що тіла п’ятьох осіб знайшли у кімнаті, і вони померли за підозрілих обставин. Двоє жертв були братами, усі інші — їхніми друзями.

Члени сім’ї помітили, що компанія не виходить з кімнати, і один з них вирішив піти перевірити. Родич знайшов бездиханні тіла.

У поліції підтвердили смерть п’яти людей. У відомстві заявили, що триває розслідування. У ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що правоохоронці підозрюють харчове отруєння, адже не виявили слідів нападу.

У Daily Star 31 жовтня передали, що вбивство було помстою і єдиною жертвою мав стати один чоловік.

Джерела розповіли журналістам, що молода жінка додала отруту у перцевий суп та подала його своєму колишньому хлопцю. Смерть мала стати помстою після розриву стосунків.

Однак усе пішло не за планом, коли чоловік, не знаючи про отруту, пригостив супом чотирьох своїх друзів. В результаті від отруєння померли усі п’ятеро.

Зазначається, що зловмисницю вже затримали та взяли під варту. Інші джерела стверджують, що смерть п’ятьох осіб була пов’язана з димом від генератора.

Нагадаємо, у Великій Британії двоповерховий автобус врізався у перехожого. Однак чоловік виявився надто цілеспрямованим у своєму бажанні дістатись пабу, щоб це його спинило.

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