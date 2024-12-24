В Одеській області троє дітей отруїлися невідомою речовиною: подробиці трагедії

Мати дітей, старшому з яких було 7 років, виявила їх у важкому стані та швидко викликала швидку допомогу. Медики намагалися врятувати малюків, але нічого не змогли зробити.

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В Одеській області невідомою речовиною отруїлися дві дівчинки віком 3 і 5 років та їхній 7-річний брат. Трагедія трапилася вдома, коли 30-річна мати дітей займалася домашніми справами, розповіли в поліції регіону.

Спочатку жінка помітила, що її діти після вживання речовини перебувають у важкому стані, та викликала швидку допомогу. Медики приїхали, діагностували отруєння невідомою речовиною і спробували врятувати малюків, але було вже пізно.

Далі викликали правоохоронців, слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою "нещасний випадок". 2 ст. 115 із приміткою "нещасний випадок", ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування) та ч. 1 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних, сильнодійних речовин/лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

У поліції досі встановлюють усі обставини смерті дітей. Інші подробиці події невідомі

Нагадаємо, у Нігерії жінка додала отруту в суп і подала його колишньому хлопцю — так вона вирішила помститися після розриву стосунків. Однак чоловік пригостив супом чотирьох друзів і всі п'ятеро померли від отруєння.

В американському штаті Меріленд чоловік приніс на роботу домашню їжу, що призвело до масового харчового отруєння. Він пригостив колег стравою з морепродуктів.