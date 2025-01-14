У ліцеї Рівного отруїлися понад 70 учнів: поліція відкрила провадження

Одну дитину госпіталізовано. Частину ліцеїстів перевели на дистанційне навчання, доки лабораторія не надасть результати досліджень.

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В одному з рівненських ліцеїв 10 січня кілька учнів молодших класів поскаржилися на розлади травлення, а станом на 13 січня було відомо вже про 72 ліцеїстів зі схожими симптомами, одну дитину госпіталізували. Правоохоронці за результатами перевірки відкрили кримінальне провадження через порушення санітарних норм, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області.

За інформацією поліції, близько 12 години дня 10 січня кілька учнів молодших класів поскаржилися на погане самопочуття. Медсестра оглянула дітей і надала їм медичну допомогу, після чого дітей у супроводі батьків відправили додому.

Станом на 13 січня подібні ознаки отруєння виявили у 72 ліцеїстів. Одну дитину госпіталізували до медичного закладу.

Про ці випадки повідомили управлінню освіту Рівненської міської ради, до перевірки долучили фахівців Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Що саме спричинило отруєння школярів — наразі не повідомляється.

За словами правоохоронців, слідчі Рівненського районного управління поліції за результатами перевірки відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до 100 неоподаткованих мінімумів, арешт на термін до шести місяців чи до трьох років обмеження волі.

У пресслужбі Рівненської міської ради 13 січня повідомили, що управління освіти терміново ініціювало перевірку дотримання санітарних норм у Рівненському ліцеї № 8 через звернення ліцеїстів до медичних закладів зі скаргами на симптоми отруєння.

До отримання результатів лабораторних досліджень частину учнів ліцею перевели на дистанційне навчання.

Нагадаємо, 24 грудня в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області повідомили, що в області троє дітей отруїлися невідомою речовиною: дві дівчинки віком 3 і 5 років і семирічний хлопчик. Медики не встигли їх врятувати.

6 січня в головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області розповіли, що в ліцеї міста Біла Церква в роздягальні спортзалу вибухнув повербанк. Спалахнула пожежа, вогонь гасили 24 рятувальники.