В раздевалке спортзала взорвался повербанк: в школе в Киевской области вспыхнул пожар (фото)

Инцидент произошел посреди учебного дня. Работники лицея эвакуировали 9 учеников. Огонь тушили 24 спасателя.

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На Киевщине в школьной раздевалке взорвался повербанк посреди занятий. В 12:18 6 января спасателям поступило сообщение о пожаре в "Школе-лицее № 16" города Белая Церковь, рассказали в главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Оперативно-диспетчерской службы Белоцерковского района получила вызов в 12:18. Сообщали о задымлении в школе на улице Зеленой.

Приехав на место, спасатели увидели пожар в раздевалке спортивного зала. С огнем справились за полчаса — возгорание было ликвидировано в 12:50.

Спасатели ГСЧС погасили пожар в Белоцерковском лицее Фото: ГСЧС

В ГСЧС отмечают, что специалисты устанавливают причину пожара, и предварительно он произошел из-за взрыва повербанка.

О пострадавших и погибших информации нет. Работники школы после возгорания эвакуировали девять учеников.

Огонь тушили 24 спасателя, привлекли 5 единиц техники.

Пожар в школе тушили 24 спасателя и 5 единиц техники Фото: ГСЧС

Напомним, 3 января в региональном управлении ГСЧС в Одесской области сообщили, что в квартире в Одессе выбило окна и двери из-за взрыва повербанка. Аккумулятор взорвался в ванной комнате, а взрывная волна выбила входную дверь и окно в комнате и на балконе.

2 января спасатели сообщали, что в многоэтажном доме в Одессе взорвалась стиральная машинка. В результате упала межкомнатная перегородка и повредило стены в двух соседних квартирах. Ребенка госпитализировали с травмой руки.