В квартире в Одессе взорвался павербанк: выбило окна и двери, детали (фото)

В Одессе павербанк стал причиной взрыва и пожара в жилом помещении. Пострадавших в результате происшествия нет.

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В пятницу ночью, 3 января, на 6-м этаже 9-ти этажного жилого дома в городе Одесса по улице Комитетская возник пожар. Об этом сообщают в региональном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, взрыв в квартире вызвала аккумуляторная батарея в помещении ванной комнаты.

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Из-за взрывного действия павербанка была выбита входная дверь, окно в комнате и рамы на балконе.

Спасатели, как отмечается, оперативно ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал.

Причины пожара на месте происшествия устанавливала опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области.

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Напомним, 2 января по улице Ивана и Юрия Лип (бывшая Гайдара) в Хаджибейском районе Одессы на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома возник пожар. Как оказалось, в квартире загорелась и взорвалась стиральная машина.

Фокус информировал, что в декабре 2024 года на третьем этаже общежития Киевского национального университета технологий и дизайна на улице Лейпцигской в Печерском районе произошел пожар и прорвало пожарный гидрант рядом. Фонтан в несколько метров высотой затопил улицу, а комната в общежитии выгорела дотла.

Также мы ранее писали, что в Китае загорелся электроскутер. Его водителя, сотрудника одной из служб доставки города Шэньчжэнь, отбросило взрывом, что и спасло ему жизнь, хотя и не уберегло от ожогов.