В квартире в Одессе взорвался павербанк: выбило окна и двери, детали (фото)
В Одессе павербанк стал причиной взрыва и пожара в жилом помещении. Пострадавших в результате происшествия нет.
В пятницу ночью, 3 января, на 6-м этаже 9-ти этажного жилого дома в городе Одесса по улице Комитетская возник пожар. Об этом сообщают в региональном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как было установлено, взрыв в квартире вызвала аккумуляторная батарея в помещении ванной комнаты.Важно
Из-за взрывного действия павербанка была выбита входная дверь, окно в комнате и рамы на балконе.
Спасатели, как отмечается, оперативно ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал.
Причины пожара на месте происшествия устанавливала опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области.Важно
Напомним, 2 января по улице Ивана и Юрия Лип (бывшая Гайдара) в Хаджибейском районе Одессы на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома возник пожар. Как оказалось, в квартире загорелась и взорвалась стиральная машина.
Фокус информировал, что в декабре 2024 года на третьем этаже общежития Киевского национального университета технологий и дизайна на улице Лейпцигской в Печерском районе произошел пожар и прорвало пожарный гидрант рядом. Фонтан в несколько метров высотой затопил улицу, а комната в общежитии выгорела дотла.
Также мы ранее писали, что в Китае загорелся электроскутер. Его водителя, сотрудника одной из служб доставки города Шэньчжэнь, отбросило взрывом, что и спасло ему жизнь, хотя и не уберегло от ожогов.