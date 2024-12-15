Комната выгорела: в Киеве вспыхнул пожар в общежитии ВУЗа (фото)

По информации спасателей, возгорание произошло на третьем этаже, в одной из комнат общежития. Причину еще устанавливают.

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В Печерском районе Киева в общежитии одного из высших учебных заведений произошел пожар. Студентов пришлось эвакуировать, а на месте работали спасатели. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Киева.

"15 декабря в 09:02 поступило сообщение о пожаре на улице Лейпцигской. Пожар произошел на третьем этаже, в одной из комнат общежития учебного заведения. Возгорание ликвидировали в 09:35 на площади 5 кв. м. В ходе тушения, с верхних этажей на свежий воздух выведено 11 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причину возгорания в общежитии будут устанавливать правоохранительные органы.

Как пишет РДК, руководитель пресс-центра ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии отказался подтверждать, что пожар произошел именно в здании общежития Киевского национального университета технологий и дизайна. Согласно картам Google, по указанному ГСЧС адресу находится общежитие № 7 указанного заведения.

Между тем в местном телеграм-канале "Киев INFO" также сообщают, что пожар произошел в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна.

Был поврежден гидрант

"Загорелся пожар и прорвало пожарный гидрант. Фонтан в несколько метров затопил улицу, а комната в общежитии выгорела почти дотла", — говорится в сообщении.

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