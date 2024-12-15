Кімната вигоріла: у Києві спалахнула пожежа у гуртожитку ВНЗ (фото)

За інформацією рятувальників, спалах відбувся на третьому поверсі, в одній із кімнат гуртожитку. Причину ще встановлюють.

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У Печерському районі Києва в гуртожитку одного з вищих навчальних закладів сталася пожежа. Студентів довелося евакуйовувати, а на місці працювали рятувальники. Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Києва.

"15 грудня о 09:02 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лейпцизькій. Пожежа сталась на третьому поверсі, в одній з кімнат гуртожитка навчального закладу. Загоряння ліквідували о 09:35 на площі 5 кв. м. В ході гасіння, з верхніх поверхів на свіже повітря виведено 11 осіб", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причину займання в гуртожитку встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як пише РДК, керівник пресцентру ДСНС Києва Павло Петров в коментарі відмовився підтверджувати, що пожежа сталася саме в будівлі гуртожитка Київського національного університету технологій та дизайну. Згідно із картами Google, за вказаною ДСНС адресою знаходиться гуртожиток № 7 вказаного закладу.

Між тим в місцевому телеграм-каналі "Київ INFO" також повідомляють, що пожежа сталася в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну.

Було пошкоджено гідрант

"Зайнялась пожежа та прорвало пожежний гідрант. Фонтан у кілька метрів затопив вулицю, а кімната в гуртожитку вигоріла майже вщент", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в США згорів розкішний маєток вартістю понад 4 мільйони доларів. Пожежу спричинила жаровня для індички