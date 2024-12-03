Святкова катастрофа: пожежа знищила особняк за $4 млн через індичку в гаражі (фото)

Особняк, що включав 11 спалень, 9,5 ванних кімнат і площею понад 9 300 квадратних футів, був визнаний повністю втраченою нерухомістю.

Сім'я з південного Коннектикуту (США) позбулася свого розкішного особняка вартістю понад 4 мільйони доларів після того, як у гаражі будинку спалахнула пожежа, спричинена жаровнею для індички. Про це пише USA Today.

Інцидент стався в День подяки в місті Вестон.

На момент пожежі в будинку перебувало близько 40 осіб, але, на щастя, ніхто не постраждав, повідомив начальник пожежної служби Джон Покорні. Перші рятувальники прибули на місце події о 15:42 після спрацювання пожежної сигналізації.

Пожежа почалася в гаражі та швидко перекинулася на основну частину будинку. Усі присутні встигли евакуюватися до того, як вогонь охопив особняк. Однак боротьба з вогнем була ускладнена через небезпечні умови та обвалення конструкцій будівлі.

Пожежники боролися з вогнем понад 16 годин, але врятувати будинок не вдалося Фото: Weston Fire Departman

На час роботи вогнеборців водопостачання було перервано через пошкодження шланга автомобілем, що спричинило тимчасову зупинку подачі води. Попри всі ускладнення, вони боролися з вогнем понад 16 годин, але врятувати будинок не вдалося.

Повна втрата будинку

Особняк, що включав 11 спалень, 9,5 ванних кімнат і площею понад 9 300 квадратних футів, був визнаний повністю втраченою нерухомістю. За даними Zillow, його вартість становила понад 4 мільйони доларів. Представник пожежної служби Раян Блейк повідомив, що будинок став непридатним для проживання.

За попередніми даними, причиною загоряння стала жаровня для індички, залишена в гаражі Фото: Weston Fire Departman

За попередніми даними, причиною загоряння стала жаровня для індички, залишена в гаражі. Розслідування триває, але інцидент уже став трагічним нагадуванням про необхідність обережності під час використання подібних пристроїв, особливо в закритих приміщеннях.

Представниця міста Вестон Саманта Нестор висловила подяку всім службам, які брали участь у ліквідації пожежі, включно з пожежними розрахунками із сусідніх міст, Червоним Хрестом і компаніями, що забезпечували інфраструктурну підтримку.

Раніше Фокус повідомляв, що величезна воронка посеред вулиці може поглинути близько 30 будинків. Місцеві жителі бояться, що споруди можуть опинитися під землею. Представники міської ради вважають, що причиною стала водопропускна труба, що обвалилася, а шторм "Берт" лише збільшив воронку.

Також стало відомо, що дівчина налякала спробою закрити вікно в столітній будівлі. Жінка вилізла на підвіконня, щоб опустити раму, що заклинила, чим викликала тривогу у спостерігачів за її безпекою. Пізніше вона пояснила, що під вікном розташований майданчик пожежної драбини.