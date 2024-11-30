"Серце пішло в п'яти": дівчина налякала спробою закрити вікно у столітній будівлі (відео)

Жінка вилізла на підвіконня, щоб опустити раму, що заклинила, чим викликала тривогу у спостерігачів за її безпекою. Пізніше вона пояснила, що під вікном розташований майданчик пожежної драбини.

Відео, на якому жінка з Лос-Анджелеса (США) насилу зачиняє вікно у квартирі старої будівлі, стало вірусним у TikTok. Ролик, опублікований користувачем msf_manyshiningfathers 17 жовтня, набрав понад 1,3 мільйона переглядів.

На відео показано, як жінка намагається закрити величезне вікно у квартирі-лофті. Підпис свідчить: "Жити в лофт-квартирі — мрія, але ось це прокляте вікно!".

У якийсь момент вона підіймається на підвіконня, щоб впоратися із завданням, що викликало у глядачів тривогу за її безпеку. Пізніше жінка пояснила, що під вікном розташований майданчик пожежної драбини, і її дії були без ризику для неї.

"Я б не зробила цього, якби там не було балкона", — зазначила вона.

Користувачі TikTok у коментарях висловлювали змішані почуття, від захоплення архітектурою до переляку. Деякі глядачі зізналися, що не одразу помітили балкон за вікном, що посилило їхню тривогу.

"Моє серце пішло в п'яти", "Ти налякала мене, залазячи на вікно", "Я не бачила балкон, і в мене був майже серцевий напад", — писали вони.

Жінка намагається закрити величезне вікно у квартирі-лофті Фото: TikTok

Проблеми старого житла

Видання Newsweek зазначає, що подія знову привернула увагу до труднощів життя в старих будівлях. У лофтових квартирах, популярних через їхню архітектурну естетику, часто трапляються проблеми з вікнами, дверима та комунікаціями.

Тим часом звіт Гарвардського центру житлових досліджень за 2024 рік вказує, що криза доступності житла в США продовжує поглиблюватися. Зростання цін та оренди змушує мільйони американців віддавати значну частину доходу на житло, що особливо помітно на тлі економічних змін.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік 5 років ночує у незнайомців по всій країні. Шураф Ішида звільнився, продав майже все майно і вирушив у подорож з рюкзаком, розраховуючи на доброту незнайомців замість витрат на житло.

Також стало відомо, що історичний будинок перетворив село на "парк розваг". Сім'я Паркера і Пассмор, яка купила готель за 1,2 млн фунтів, звинувачується в порушенні порядку через галасливі вечірки з джакузі.