"Сердце ушло в пятки": девушка напугала попыткой закрыть окно в столетнем здании (видео)

Женщина взобралась на подоконник, чтобы опустить заклинившую раму, чем вызвала тревогу у наблюдателей за ее безопасностью. Позже она пояснила, что под окном находится площадка пожарной лестницы.

Видео, на котором женщина из Лос-Анджелеса (США) с трудом закрывает окно в квартире старого здания, стало вирусным в TikTok. Ролик, опубликованный пользователем msf_manyshiningfathers 17 октября, набрал более 1,3 миллиона просмотров.

На видео показано, как женщина пытается закрыть огромное окно в квартире-лофте. Подпись гласит: "Жить в лофт-квартире — мечта, но вот это проклятое окно!".

В какой-то момент она взбирается на на подоконник, чтобы справиться с задачей, что вызвало у зрителей тревогу за ее безопасность. Позже женщина объяснила, что под окном расположен площадка пожарной лестницы, и ее действия были без риска для нее.

"Я бы не сделала этого, если бы там не было балкона", — отметила она.

Пользователи TikTok в комментариях выражали смешанные чувства, от восхищения архитектурой до испуга. Некоторые зрители признались, что не сразу заметили балкон за окном, что усилило их тревогу.

"Мое сердце ушло в пятки", "Ты напугала меня, залезая на окно", "Я не видела балкон, и у меня был почти сердечный приступ", — писали они.

Женщина пытается закрыть огромное окно в квартире-лофте Фото: TikTok

Проблемы старого жилья

Издание Newsweek отмечает, что событие вновь привлекло внимание к трудностям жизни в старых зданиях. В лофтовых квартирах, популярных из-за их архитектурной эстетики, часто встречаются проблемы с окнами, дверями и коммуникациями.

Тем временем, отчет Гарвардского центра жилищных исследований за 2024 год указывает, что кризис доступности жилья в США продолжает углубляться. Рост цен и аренды вынуждает миллионы американцев отдавать значительную часть дохода на жилье, что особенно заметно на фоне экономических изменений.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина 5 лет ночует у незнакомцев по всей стране. Шураф Ишида уволился, продал почти все имущество и отправился в путешествие с рюкзаком, рассчитывая на доброту незнакомцев вместо затрат на жилье.

Также стало известно, что исторический дом превратил деревню в "парк развлечений". Семья Паркера и Пассмор, купившая отель за 1,2 млн фунтов, обвиняется в нарушении порядка из-за шумных вечеринок с джакузи.