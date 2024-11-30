Мужчина 5 лет ночует у незнакомцев по всей стране: как ему это удается (видео)

Шураф Ишида уволился, продал почти все имущество и отправился в путешествие с рюкзаком, рассчитывая на доброту незнакомцев вместо затрат на жилье.

33-летний японец Шураф Ишида стал настоящей знаменитостью в соцсетях благодаря своему нестандартному подходу к обеспечению ночлега. За последние пять лет он переночевал более чем в 500 разных домах, используя табличку с просьбой пустить его переночевать. Об этом пишет Oddity Central.

Все началось с решения кардинально изменить свою жизнь. Ишида уволился с работы, продал практически все имущество и отправился в путешествие по Японии с рюкзаком, вмещающим лишь самое необходимое. Он избегает привычных расходов на жилье, полагаясь на доброту незнакомцев, к которым обращается, стоя на оживленных улицах с табличкой: "Пожалуйста, пустите меня переночевать!".

Большинство людей проходят мимо, не обращая внимания, но почти всегда находятся те, кто готов предложить ему кров. В основном это одинокие люди, которым нужно общение. Некоторые из них видят в Ишиде друга, делятся с ним своими секретами и жизненными историями, которые он воспринимает как "живые романы".

"Я просто стою и жду, пока кто-то откликнется. Но самое интересное — это слушать истории людей. Это как читать новую книгу каждый вечер", — объясняет Ишида.

Его интерес к путешествиям зародился во время поездки в Тайвань в студенческие годы, где он почувствовал радость от общения с людьми. После окончания университета он работал в крупной компании, чтобы накопить деньги для кругосветного путешествия, но оставил офисную работу в 28 лет и с тех пор ведет кочевой образ жизни.

Ишида уволился с работы, продал практически все имущество и отправился в путешествие по Японии с рюкзаком Фото: YouTube

Хотя его способ жизни вызвал критику в социальных сетях, ведь некоторые люди обвиняют его в паразитировании на чужой доброте, домовладельцы, приютившие его, называют это взаимовыгодным обменом. Одинокие японцы находят в его компании утешение, а взамен предлагают лишь ночлег.

"Он помогает справляться с одиночеством, и мне это нравится. Это гораздо лучше, чем искать утешение в алкоголе или пустой трате денег", — призналась одна женщина, которая дала ему ночлег.

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