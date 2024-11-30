Чоловік 5 років ночує у незнайомців по всій країні: як йому це вдається (відео)

Шураф Ішида звільнився, продав майже все майно і вирушив у подорож із рюкзаком, розраховуючи на доброту незнайомців замість витрат на житло.

33-річний японець Шураф Ішида став справжньою знаменитістю в соцмережах завдяки своєму нестандартному підходу до забезпечення ночівлі. За останні п'ять років він переночував більш ніж у 500 різних будинках, використовуючи табличку з проханням пустити його переночувати. Про це пише Oddity Central.

Усе почалося з рішення кардинально змінити своє життя. Ішида звільнився з роботи, продав практично все майно і вирушив у подорож Японією з рюкзаком, що вміщує лише найнеобхідніше. Він уникає звичних витрат на житло, покладаючись на доброту незнайомців, до яких звертається, стоячи на жвавих вулицях із табличкою: "Будь ласка, пустіть мене переночувати!".

Більшість людей проходять повз, не звертаючи уваги, але майже завжди знаходяться ті, хто готовий запропонувати йому кров. Здебільшого це самотні люди, яким потрібне спілкування. Деякі з них бачать в Ішиді друга, діляться з ним своїми секретами та життєвими історіями, які він сприймає як "живі романи".

"Я просто стою і чекаю, поки хтось відгукнеться. Але найцікавіше — це слухати історії людей. Це як читати нову книжку щовечора", — пояснює Ішида.

Його інтерес до подорожей зародився під час поїздки до Тайваню в студентські роки, де він відчув радість від спілкування з людьми. Після закінчення університету він працював у великій компанії, щоб накопичити гроші для навколосвітньої подорожі, але залишив офісну роботу у 28 років і відтоді веде кочовий спосіб життя.

Ішида звільнився з роботи, продав практично все майно і вирушив у подорож Японією з рюкзаком Фото: YouTube

Хоча його спосіб життя викликав критику в соціальних мережах, адже деякі люди звинувачують його в паразитуванні на чужій доброті, домовласники, які прихистили його, називають це взаємовигідним обміном. Самотні японці знаходять у його компанії розраду, а натомість пропонують лише нічліг.

"Він допомагає справлятися з самотністю, і мені це подобається. Це набагато краще, ніж шукати розраду в алкоголі або марній траті грошей", — зізналася одна жінка, яка дала йому нічліг.

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