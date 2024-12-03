Праздничная катастрофа: пожар уничтожил особняк за $4 млн из-за индейки в гараже (фото)

Особняк, включавший 11 спален, 9,5 ванных комнат и площадью более 9 300 квадратных футов, был признан полностью утраченной недвижимостью.

Семья из южного Коннектикута (США) лишилась своего роскошного особняка стоимостью более 4 миллионов долларов после того, как в гараже дома вспыхнул пожар, вызванный жаровней для индейки. Об этом пишет USA Today.

Инцидент произошел в День благодарения в городе Уэстон.

На момент пожара в доме находилось около 40 человек, но, к счастью, никто не пострадал, сообщил начальник пожарной службы Джон Покорни. Первые спасатели прибыли на место происшествия в 15:42 после срабатывания пожарной сигнализации.

Пожар начался в гараже и быстро перекинулся на основную часть дома. Все присутствующие успели эвакуироваться до того, как огонь охватил особняк. Однако борьба с огнем была затруднена из-за опасных условий и обрушения конструкций здания.

Пожарные боролись с огнем более 16 часов, но спасти дом не удалось Фото: Weston Fire Departman

На время работы пожарных водоснабжение было прервано из-за повреждения шланга автомобилем, что вызвало временную остановку подачи воды. Несмотря на все осложнения, они боролись с огнем более 16 часов, но спасти дом не удалось.

Полная утрата дома

Особняк, включавший 11 спален, 9,5 ванных комнат и площадью более 9 300 квадратных футов, был признан полностью утраченной недвижимостью. По данным Zillow, его стоимость составляла более 4 миллионов долларов. Представитель пожарной службы Райан Блейк сообщил, что дом стал непригодным для проживания.

По предварительным данным, причиной возгорания стала жаровня для индейки, оставленная в гараже Фото: Weston Fire Departman

По предварительным данным, причиной возгорания стала жаровня для индейки, оставленная в гараже. Расследование продолжается, но инцидент уже стал трагическим напоминанием о необходимости осторожности при использовании подобных устройств, особенно в закрытых помещениях.

Представительница города Уэстон Саманта Нестор выразила благодарность всем службам, участвовавшим в ликвидации пожара, включая пожарные расчеты из соседних городов, Красный Крест и компании, обеспечивавшие инфраструктурную поддержку.

Ранее Фокус сообщал, что огромная воронка посреди улицы может поглотить около 30 домов. Местные жители боятся, что постройки могут оказаться под землей. Представители городского совета считают, что причиной стала обрушившаяся водопропускная труба, а шторм "Берт" лишь увеличил воронку.

Также стало известно, что девушка напугала попыткой закрыть окно в столетнем здании. Женщина взобралась на подоконник, чтобы опустить заклинившую раму, чем вызвала тревогу у наблюдателей за ее безопасностью. Позже она пояснила, что под окном находится площадка пожарной лестницы.