Земля разверзлась: огромная воронка посреди улицы может поглотить около 30 домов (фото)

Местные жители боятся, что их дома могут оказаться под землей. Представители городского совета считают, что причиной стала обрушившаяся водопропускная труба, а шторм "Берт" лишь увеличил воронку.

Жители деревни Нант-Морле в Панте, Южный Уэльс, напуганы, ведь на одной из дорог внезапно появилась гигантская карстовая воронка глубиной около 50 футов (15 метров). Власти эвакуировали около 30 домов, опасаясь за безопасность людей, и призвали держаться подальше от района. Об этом пишет Daily Star.

Яма впервые появилась в субботу, 30 ноября, как небольшая трещина, но уже к утру воскресенья она выросла до гигантских размеров, "захватив" почти всю дорогу. Подъездная дорожка одного из домов начала проваливаться, вызывая страх у местных жителей.

55-летний домовладелец Стивен Риган, переехавший в этот район год назад, рассказал о случившемся.

"Это было очень страшно, я слышал, как все рушится. Я боюсь, что мой дом может быть уничтожен. Это что-то, чего я никогда раньше не видел", — сказал он.

На одной из дорог Нант-Морле внезапно появилась гигантская воронка Фото: Manchester Evening News

Представители местного совета считают, что причиной инцидента стало обрушение водопропускной трубы. Ситуация усугубилась после шторма "Берт", принесшего сильные дожди и наводнения в этот район, из-за чего воронка стала еще больше.

Один из местных жителей сообщил, что видел, как крупные обломки земли падают в поток воды на дне ямы. По его мнению она, вероятно, ускоряет процесс разрушения.

На месте происшествия работают полиция Южного Уэльса, пожарно-спасательная служба и Совет Мертир-Тидфил. Район оцеплен, а дорога закрыта в обоих направлениях. Власти благодарят жителей за помощь, но подчеркивают, что безопасность остается главным приоритетом.

"Пожалуйста, избегайте этого района", — призывает местная полиция.

Многие жители, особенно пожилые люди, напуганы возможностью дальнейших разрушений. В то время как инженеры оценивают риски и разрабатывают план действий, эвакуированные ждут разрешения на возвращение в свои дома.

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Также стало известно, что девушка напугала попыткой закрыть окно в столетнем здании. Женщина взобралась на подоконник, чтобы опустить заклинившую раму, чем вызвала тревогу у наблюдателей за ее безопасностью. Позже она пояснила, что под окном находится площадка пожарной лестницы.