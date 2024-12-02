Земля розверзлася: величезна воронка посеред вулиці може поглинути близько 30 будинків (фото)
Місцеві жителі бояться, що їхні будинки можуть опинитися під землею. Представники міської ради вважають, що причиною стала водопропускна труба, що обвалилася, а шторм "Берт" лише збільшив воронку.
Мешканці села Нант-Морле в Панті, Південний Уельс, налякані, адже на одній із доріг раптово з'явилася гігантська карстова воронка глибиною близько 50 футів (15 метрів). Влада евакуювала близько 30 будинків, побоюючись за безпеку людей, і закликала триматися подалі від району. Про це пише Daily Star.
Яма вперше з'явилася в суботу, 30 листопада, як невелика тріщина, але вже до ранку неділі вона виросла до гігантських розмірів, "захопивши" майже всю дорогу. Під'їзна доріжка одного з будинків почала провалюватися, викликаючи страх у місцевих жителів.
55-річний домовласник Стівен Ріган, який переїхав у цей район рік тому, розповів про те, що трапилося.
"Це було дуже страшно, я чув, як усе руйнується. Я боюся, що мій будинок може бути знищений. Це щось, чого я ніколи раніше не бачив", — сказав він.
Представники місцевої ради вважають, що причиною інциденту стало обвалення водопропускної труби. Ситуація погіршилася після шторму "Берт", який приніс сильні дощі та повені в цей район, через що воронка стала ще більшою.
Один із місцевих жителів повідомив, що бачив, як великі уламки землі падають у потік води на дні ями. На його думку, вона, ймовірно, прискорює процес руйнування.
На місці події працюють поліція Південного Уельсу, пожежно-рятувальна служба і Рада Мертір-Тідфіл. Район оточений, а дорога закрита в обох напрямках. Влада дякує жителям за допомогу, але наголошує, що безпека залишається головним пріоритетом.
"Будь ласка, уникайте цього району", — закликає місцева поліція.
Багато жителів, особливо літні люди, налякані можливістю подальших руйнувань. У той час як інженери оцінюють ризики й розробляють план дій, евакуйовані чекають дозволу на повернення у свої будинки.
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