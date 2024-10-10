В Китае на перекрестке загорелся и эффектно взорвался электроскутер (видео)

Китайский электроскутер доставки загорелся на ходу и взорвался. Водитель получил многочисленные ожоги и был госпитализирован.

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Сильным взрывом закончился пожар электроскутера в китайском городе Шэньчжэнь. Водителю едва удалось спастись. Видео с регистратора авто, которое проезжало рядом, опубликовало на Youtube издание South China Morning Post.

Инцидент произошел 7 октября в одном из спальных районов Шэньчжэня. Электроскутер одной из служб доставки загорелся во время движения и почти сразу эффектно взорвался.

Водителя скутера взрывом выбросило с сиденья, что спасло ему жизнь — он смог откатиться по дороге и, таким образом, потушить горящую одежду.

Скутерист получил ожоги грудной клетки, лица и ног и попал в больницу, однако его жизни ничего не угрожает. Больше от взрыва никто не пострадал. Пожарные прибыли на место ДТП и быстро потушили скутер.

Сейчас причины инцидента устанавливаются. Эксперты проверяют информацию, что китайский электроскутер мог быть доработанным и именно вмешательство в его конструкцию привело к неисправностям.

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Как известно, пожары электрической техники очень опасны, ведь литий-ионные батареи горят при очень высокой температуре и для их тушения требуется большое количество воды.

Кстати, недавно в США дотла сгорел редкий суперкар Lamborghini.

Также Фокус рассказывал, что в ДТП разбили коллекционный Jaguar 50-х.