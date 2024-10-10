У Китаї на перехресті загорівся та ефектно вибухнув електроскутер (відео)

Китайський електроскутер доставки загорівся на ходу та вибухнув. Водій отримав численні опіки та був госпіталізований.

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Сильним вибухом закінчилася пожежа електроскутера в китайському місті Шеньчжень. Водієві ледь вдалося врятуватися. Відео з реєстратора авто, яке проїжджало поруч, опублікувало на Youtube видання South China Morning Post.

Інцидент стався 7 жовтня в одному зі спальних районів Шеньчженя. Електроскутер однієї зі служб доставки загорівся під час руху та майже зразу ефектно вибухнув.

Водія скутера вибухом викинуло із сидіння, що врятувало йому життя – він зміг відкотитися по дорозі і в такий спосіб загасити одяг, що палав.

Скутерист отримав опіки грудної клітки, обличчя та ніг і потрапив до лікарні, проте його життю нічого не загрожує. Більше від вибуху ніхто не постраждав. Пожежники прибули на місце ДТП і швидко загасили скутер.

Наразі причини інциденту встановлюються. Експерти перевіряють інформацію, що китайський електроскутер міг бути доопрацьованим і саме втручання в його конструкцію призвело до несправностей.

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Як відомо, пожежі електричної техніки дуже небезпечні, адже літій-іонні батареї горять за дуже високої температури і для їхнього гасіння потрібна велика кількість води.

До речі, нещодавно у США вщент згорів рідкісний суперкар Lamborghini.

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