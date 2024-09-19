Лімітований суперкар Lamborghini згорів ущент на трасі (фото, відео)

Виготовлено лише 618 заряджених купе Lamborghini Gallardo Superleggera. 530-сильний суперкар здатен розігнатися до сотні за 3,8 с і розвивати 315 км/год.

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У США згорів знаменитий суперкар Lamborghini Gallardo. Дорогий автомобіль повністю знищений та не підлягає відновленню. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Інцидент стався на хайвеї поблизу міста Ріверсайд у Каліфорнії. Під час руху з моторного відсіку Lamborghini Gallardo повалив дим та вирвалося полум’я.

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Водію вдалося швидко зупинити суперкар Lamborghini і вони з пасажиром покинули авто, не зазнавши травм чи опіків. Пожежники прибули досить швидко, проте на момент їх приїзду машина майже повністю вигоріла. Вона не підлягає відновленню та буде утилізована.

Суперкар повністю знищений

Судячи із невеликого антикрила на фото, згоріло лімітоване купе Lamborghini Gallardo Superleggera. У 2007-2008 роках виготовлено лише 618 таких авто вартістю 270 000 євро.

Випущено лише 618 купе Lamborghini Gallardo Superleggera Фото: Lamborghini

Суперкар Lamborghini Gallardo Superleggera – заряджена версія моделі з 5,0-літровим 530-сильним V10 та зменшеною на 100 кг (до 1330 кг) масою. Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 315 км/год.

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