Ексклюзивне 90-річне авто за $2 мільйони згоріло на рівному місці (відео)

Випущено лише кілька Hispano-Suiza J12 із замовним кузовом від ательє Vanvooren. Кабріолет оснащений величезним 9,4-літровим V12 на 220 сил і може розвинути 150 км/год.

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У США згорів раритетний кабріолет Hispano-Suiza J12 1934 року. Вартість такого кабріолета становить приблизно 2 мільйони доларів. Про це повідомляє телеканал KION.

Вінтажне авто серйозно постраждало Фото: скриншот / YouTube

Інцидент стався в Каліфорнії біля міста Монтеррей. Hispano-Suiza J12 везли у причепі-трейлері, який із невідомих причин загорівся на рівному місці. Через пожежу довелося перекривати хайвей, проте, на щастя, ніхто не постраждав.

Hispano-Suiza J12 неодноразово вигравала нагороди в ретро-шоу

Кабріолет Hispano-Suiza J12 серйозно обгорів. Кузов, салон та двигун суттєво пошкоджені, однак авто все ж можна відновити.

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Hispano-Suiza J12 — надзвичайно рідкісне колекційне авто. Усього випустили тільки 120 екземплярів цієї моделі, із них лише кілька машин мали кузов кабріолет від ательє Vanvooren. Свого часу це було одне з найдорожчих авто у світі.

Автомобіль оснащений величезним 9,4-літровим V12 потужністю 220 к. с. та 3-ступінчастою механічно КПП. Він здатен розвинути 150 км/год. Конкретно ця Hispano-Suiza J12 неодноразово вигравала нагороди на фестивалях ретро-авто.

Примітно, що зовсім недавно на цьому ж хайвеї після ДТП згорів унікальний експериментальний спорткар Ford 1979 року.

Також Фокус розповідав, що в США згорів гоночний Ferrari 1971 року за $3 мільйони.