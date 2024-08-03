Унікальний Ferrari 70-х за $3 мільйони згорів через незначну несправність (фото, відео)

Усього виготовлено лише 15 гоночних Ferrari 512M 1971 року. Легкий спорткар оснащений 610-сильним V12 і здатен розвинути 310 км/год.

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У США на гоночній трасі згорів Ferrari 512M 1971 року. Колекційний спорткар зазнав суттєвих ушкоджень. Фото і відео пожежі публікують у соцмережах.

Причиною пожежі називають дрібну несправність паливної системи Фото: Reddit

Інцидент стався на автодромі Воткінс-Глен у штаті Нью-Йорк у кінці липня. Власник Ferrari 512M вирішив випробувати авто на гоночній трасі, причому виїхав на трек уже ввечері, коли служба безпеки та пожежники поїхали додому.

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На автодромі спорткар Ferrari загорівся – із моторного відсіку вирвалося полум’я. Водій зміг зупинити авто та швидко вибратися з нього, проте загасили пожежу не одразу.

Водій зміг вибратися з авто Фото: Reddit Пожежу загасили не одразу Фото: Reddit

На фото видно, що задня частина Ferrari 512M серйозно ушкоджена. Ремонт спорткара буде недешевим. За попередніми даними, причиною пожежі став ушкоджений паливний шланг: бензин витік і загорівся від контакту з гарячим двигуном.

Задня частина Ferrari суттєво ушкоджена Фото: Reddit

Ferrari 512M 1971 року – дуже рідкісна спортивна модель. Усього виготовили лише 15 таких авто. 5,0-літровий V12 на 610 к. с. розганяє алюмінієвий спорткар масою 815 кг до 310 км/год. Ціна Ferrari 512M зараз перевищує 3 мільйони доларів.

Конкретно на цьому Ferrari 512M виступав американський гонщик Сем Посі. У 1971 році він зайняв третє місце в 24-годинних перегонах у Ле-Мані.

До речі, недавно в Китаї розбили перший кросовер Ferrari Purosangue. Автомобіль не підлягає відновленню.

Також Фокус розповідав про найстаріший Ferrari, виготовлений у 1948 році. Його досі експлуатують.