Уникальный Ferrari 70-х за $3 миллиона сгорел из-за незначительной неисправности (фото, видео)
Всего изготовлено всего 15 гоночных Ferrari 512M 1971 года. Легкий спорткар оснащен 610-сильным V12 и способен развить 310 км/ч.
В США на гоночной трассе сгорел Ferrari 512M 1971 года. Коллекционный спорткар получил существенные повреждения. Фото и видео пожара публикуют в соцсетях.
Инцидент произошел на автодроме Уоткинс-Глен в штате Нью-Йорк в конце июля. Владелец Ferrari 512M решил испытать авто на гоночной трассе, причем выехал на трек уже вечером, когда служба безопасности и пожарные уехали домой.Важно
На автодроме спорткар Ferrari загорелся — из моторного отсека вырвалось пламя. Водитель смог остановить авто и быстро выбраться из него, однако потушили пожар не сразу.
На фото видно, что задняя часть Ferrari 512M серьезно повреждена. Ремонт спорткара будет недешевым. По предварительным данным, причиной пожара стал поврежденный топливный шланг: бензин вытек и загорелся от контакта с горячим двигателем.
Ferrari 512M 1971 года — очень редкая спортивная модель. Всего изготовили всего 15 таких авто. 5,0-литровый V12 на 610 л. с. разгоняет алюминиевый спорткар массой 815 кг до 310 км/ч. Цена Ferrari 512M сейчас превышает 3 миллиона долларов.
Конкретно на этом Ferrari 512M выступал американский гонщик Сэм Поси. В 1971 году он занял третье место в 24-часовой гонке в Ле-Мане.
Кстати, недавно в Китае разбили первый кроссовер Ferrari Purosangue. Автомобиль не подлежит восстановлению.
Также Фокус рассказывал о самом старом Ferrari, изготовленном в 1948 году. Его до сих пор эксплуатируют.