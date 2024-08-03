Уникальный Ferrari 70-х за $3 миллиона сгорел из-за незначительной неисправности (фото, видео)

Всего изготовлено всего 15 гоночных Ferrari 512M 1971 года. Легкий спорткар оснащен 610-сильным V12 и способен развить 310 км/ч.

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В США на гоночной трассе сгорел Ferrari 512M 1971 года. Коллекционный спорткар получил существенные повреждения. Фото и видео пожара публикуют в соцсетях.

Причиной пожара называют мелкую неисправность топливной системы Фото: Reddit

Инцидент произошел на автодроме Уоткинс-Глен в штате Нью-Йорк в конце июля. Владелец Ferrari 512M решил испытать авто на гоночной трассе, причем выехал на трек уже вечером, когда служба безопасности и пожарные уехали домой.

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На автодроме спорткар Ferrari загорелся — из моторного отсека вырвалось пламя. Водитель смог остановить авто и быстро выбраться из него, однако потушили пожар не сразу.

Водитель смог выбраться из авто Фото: Reddit Пожар потушили не сразу Фото: Reddit

На фото видно, что задняя часть Ferrari 512M серьезно повреждена. Ремонт спорткара будет недешевым. По предварительным данным, причиной пожара стал поврежденный топливный шланг: бензин вытек и загорелся от контакта с горячим двигателем.

Задняя часть Ferrari существенно повреждена Фото: Reddit

Ferrari 512M 1971 года — очень редкая спортивная модель. Всего изготовили всего 15 таких авто. 5,0-литровый V12 на 610 л. с. разгоняет алюминиевый спорткар массой 815 кг до 310 км/ч. Цена Ferrari 512M сейчас превышает 3 миллиона долларов.

Конкретно на этом Ferrari 512M выступал американский гонщик Сэм Поси. В 1971 году он занял третье место в 24-часовой гонке в Ле-Мане.

Кстати, недавно в Китае разбили первый кроссовер Ferrari Purosangue. Автомобиль не подлежит восстановлению.

Также Фокус рассказывал о самом старом Ferrari, изготовленном в 1948 году. Его до сих пор эксплуатируют.