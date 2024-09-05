Американець на перевантаженому самоскиді зруйнував старовинний міст (відео)

Водій 13,5-тонної вантажівки, попри заборону, заїхав на старовинний міст, який є пам'яткою архітектури. Автомобіль провалився у воду, а полотно моста тепер потребує ремонту.

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Історичний дерев'яний міст 1840 року в американському штаті Мен зруйнований унаслідок ДТП. Причиною аварії стала вантажівка Ford F-750. Про це йдеться в сюжеті телеканалу CBS 13.

У прольоті моста утворилася величезна діра

Водій Ford F-750 проігнорував дорожні знаки, які забороняють проїзд критим Мостом Бабба через річку Презумпскот автомобілям вагою понад три тонни. Маса його самоскида, завантаженого щебенем, становила 13,5 тонни.

Дерев'яний проліт мосту не витримав Ford F-750 і вантажівка провалилася у воду. Водія врятували, проте міст потребує серйозного ремонту — в ньому утворилася величезна дірка. Дорогу перекрили і тепер місцеві жителі повинні рухатися в об'їзд.

Водія Ford F-750 оштрафували на 2600 доларів. Транспортна компанія, якій належить самоскид, заявила, що оплатить відновлення мосту. Ремонтуватимуть його до весни.

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Побудований у 1840 році Міст Бабба є історичною пам'яткою. Це був один з останніх діючих критих мостів у штаті Мен (раніше їх було приблизно 120).

Примітно, що Міст Бабба руйнують не вперше — у 1973 році його підпалили вандали і він згорів, проте його відновили три роки потому.

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