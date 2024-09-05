Американец на перегруженном самосвале разрушил старинный мост (видео)

Водитель 13,5-тонного грузовика, несмотря на запрет, заехал на старинный мост, который является памятником архитектуры. Автомобиль провалился в воду, а полотно моста теперь требует ремонта.

Related video

Исторический деревянный мост 1840 года в американском штате Мэн разрушен в результате ДТП. Причиной аварии стал грузовик Ford F-750. Об этом говорится в сюжете телеканала CBS 13.

В пролете моста образовалась огромная дыра

Водитель Ford F-750 проигнорировал дорожные знаки, запрещающие проезд по крытому Мосту Бабба через реку Презумпскот автомобилям весом более трех тонн. Масса его самосвала, загруженного щебнем, составляла 13,5 тонны.

Деревянный пролет моста не выдержал Ford F-750 и грузовик провалился в воду. Водителя спасли, однако мост нуждается в серьезном ремонте — в нем образовалась огромная дыра. Дорогу перекрыли и теперь местные жители должны двигаться в объезд.

Водителя Ford F-750 оштрафовали на 2600 долларов. Транспортная компания, которой принадлежит самосвал, заявила, что оплатит восстановление моста. Ремонтировать его будут до весны.

Важно

Уникальный 45-летний спорткар Ford сгорел дотла после ДТП (фото, видео)

Построенный в 1840 году Мост Бабба является исторической достопримечательностью. Это был один из последних действующих крытых мостов в штате Мэн (ранее их было примерно 120).

Примечательно, что Мост Бабба разрушают не впервые — в 1973 году его подожгли вандалы и он сгорел, однако его восстановили три года спустя.

Ранее Фокус рассказывал, что винтажный гоночный Ferrari 70-х за $3 миллиона загорелся на треке.

Также мы писали, что в ДТП разбили первый кроссовер Ferrari.