Новий дорогий електромобіль Audi згорів на СТО (фото)

Audi e-tron спалахнув під час технічого обслуговування на підйомнику. Дорогий електрокар повністю знищений і не підлягає відновленню.

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У США згорів електромобіль Audi e-tron. Авто зайнялося під час обслуговування на СТО. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Інцидент мав місце у містечку Кармел, що в штаті Індіана. Електрокар Audi e-tron загорівся на підйомнику в залі сервісної станції.

Audi e-tron серйозно пошкоджений і буде локалізоване

У приміщенні спрацювала система автоматичного пожежогасіння, що не дало вогню поширитися. Утім, загасити авто вона не змогла, тому довелося чекати проїзду пожежників.

Як відомо, пожежі електромобілів дуже важко загасити, адже компоненти батареї при горінні вступають у реакцію, яка супроводжується виділенням великої кількості кисню, що підвищує температуру полум’я. Для гасіння електрокара потрібна велика кількість води.

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Вогнеборцям вдалося ліквідувати загоряння та вивезти електромобіль Audi e-tron з приміщення СТО, використавши вилковий навантажувач. Після цього авто помістили на евакуатор та відправили на звалище. Електрокар повністю знищений та підлягає утилізації.

Електрокар на підйомнику вивезли на вулицю

Причини пожежі наразі встановлюються, проте відомо, що електромобілі Audi e-tron свого часу відкликали для усунення дефекту, який призводив до короткого замикання.

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