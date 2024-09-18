Новый дорогой электромобиль Audi сгорел на СТО (фото)

Audi e-tron вспыхнул во время технического обслуживания на подъемнике. Дорогостоящий электрокар полностью уничтожен и не подлежит восстановлению.

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В США сгорел электромобиль Audi e-tron. Авто загорелось во время обслуживания на СТО. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Инцидент имел место в городке Кармел, что в штате Индиана. Электрокар Audi e-tron загорелся на подъемнике в зале сервисной станции.

Audi e-tron серьезно поврежден и будет локализован

В помещении сработала система автоматического пожаротушения, что не дало огню распространиться. Впрочем, потушить авто она не смогла, поэтому пришлось ждать проезда пожарных.

Как известно, пожары электромобилей очень трудно потушить, ведь компоненты батареи при горении вступают в реакцию, которая сопровождается выделением большого количества кислорода, что повышает температуру пламени. Для тушения электрокара требуется большое количество воды.

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Пожарным удалось ликвидировать возгорание и вывезти электромобиль Audi e-tron из помещения СТО, использовав вилочный погрузчик. После этого авто поместили на эвакуатор и отправили на свалку. Электрокар полностью уничтожен и подлежит утилизации.

Электрокар на подъемнике вывезли на улицу

Причины пожара пока устанавливаются, однако известно, что электромобили Audi e-tron в свое время отозвали для устранения дефекта, который приводил к короткому замыканию.

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