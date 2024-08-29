Третий за месяц: новенький пикап Tesla Cybertruck сгорел после ДТП (видео)

Электромобили Tesla Cybertruck довольно часто загораются после ДТП, что уже привело к жертвам. В США началось расследование инцидентов.

Related video

В США после аварии сгорел электрический пикап Tesla Cybertruck. Это уже третий подобный инцидент с авто этой модели за последний месяц. Об этом пишет сайт Autoevolution.

ДТП произошло в штате Техас. Электромобиль Tesla Cybertruck на большой скорости влетел в пожарный гидрант. Вскоре после удара из-под днища пикапа вынырнуло пламя.

Пожар начался после столкновения с пожарным гидрантом Фото: Скриншот

Скорее всего, загорелась поврежденная батарея электрокара. Хотя кузов Tesla Cybertruck выполнен из толстой стали, которая выдерживает даже обстрел, батарея оказалась не слишком хорошо защищена.

Всего зафиксировано три случая пожара Tesla Cybertruck после ДТП, причем все случаи произошли за последний месяц и имели место в Техасе. В одной из аварий погиб водитель авто.

Важно

В Украине презентовали новый электрический пикап Tesla Cybertruck (фото)

Именно после смертельного ДТП Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование. Учитывая, что на данный момент выпущено не так много Tesla Cybertruck (примерно 20-25 тысяч), частота возгораний авто беспокоит экспертов.

Ранее в пожаре Tesla Cybertruck погиб водитель

Как известно, литий-ионные батареи электромобилей очень трудно потушить, ведь при горении происходит реакция с выделением большого количества кислорода, что поддерживает пламя и увеличивает его температуру. Для тушения электрокара требуется большое количество воды.

Между прочим, недавно в США произошел масштабный пожар на заводе Rivian, в котором сгорели 50 электрокаров.

Также Фокус рассказывал, что уникальный гоночный Ferrari 1971 года за $3 миллиона пострадал из-за пожара.