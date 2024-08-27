Сгорело 50 электрокаров: в США произошел масштабный пожар на автозаводе (видео)

Пожар на заводе Rivian уничтожил партию готовой продукции, однако заводские цеха не пострадали. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

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Серьезный пожар произошел на главном предприятии Rivian в американском штате Иллинойс. В нем пострадали 50 электрокаров, которые теперь придется утилизировать. Об этом сообщает сайт Motor1.

Пожар вспыхнул на парковочной площадке, где хранится готовая продукция завода. Пока что его причины не удалось установить.

Огонь быстро распространился по паркингу с новенькими Rivian R1T и R1S. Пожарные приехали достаточно быстро и благодаря их действиям огонь не перекинулся на заводские цеха и был локализован.

Впрочем, потушить электромобили Rivian оказалось довольно трудно. Как известно, при горении литий-ионных батарей выделяется огромное количество кислорода. Это увеличивает температуру очага и не позволяет быстро его потушить.

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В результате пожара 30 электрических Rivian полностью выгорели — от них остались каркасы. Еще 20 автомобилей пострадали меньше, но их также придется утилизировать. Сейчас ведется расследование, призванное определить причины пожара.

Кстати, недавно после ДТП сгорел уникальный коллекционный спорткар Ford 70-х годов.

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